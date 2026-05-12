הרבנים יצאו בחריפות נגד תוכנית 'קודקוד' לגיוס חרדים לצה"ל, יו"ר התכונית אורי איזנברג בריאיון בלעדי ל'כיכר FM' מגיב וטוען: "חלק מהמתנגדים תומכים ב'קודקוד' בסתר" | עוד בתוכנית: כך ממשלת ישראל שורפת מאות מיליוני שקלים מכספי המיסים שלכם על משחקי כיסאות ופיצולי משרדים מיותרים • האזינו (כיכר FM)
נשיא אחוות תורה הגאון רבי דוד לייבל מזהיר מפני הפגיעה בעולם התורה, זאת לאחר שהרבנים יצאו נגד המסלולים החרדיים | "מי לנו כמנהיגי קרלין, בעלזא וצאנז שסמכו ידיהם עליהם", כותב הרב לייבל, "אי אפשר לנעול דלת בפני מי שמבקש פרנסה כשרה" | המכתב המלא (חרדים)
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התייחס לתופעת התגייסות חרדים במסגרות החרדיות בצבא דוגמת קדקוד, ואמר כי תהליך זה אינו על דעתו | "ההולך לשם הרי הוא מוסר עצמו לידי הצבא ואין שום היתר", לשון המכתב שפורסם בשם הרב (חרדים)
פרסום ראשון: התפתחות דרמטית באירוע הגיוס מתוך הישיבה הליטאית - ראש הישיבה הגר"ד וולפסון מנהל שיחות עם התלמידים, אחד מהם עובר לישיבה חשובה | סדרת כינוסי חירום בהובלת גדולי ישראל - סיקור נרחב | הגר"י זילברשטיין בפסק דרמטי ומטלטל - מסעיר את הרחוב החרדי | פרויקט מיוחד: תמונת מצב עם עולם הישיבות הספרדי | חתנו של הגר"ח זעזע את הבחורים: זו הסיבה שהחזו"א התגלה בחייו בחלום | "נראית יפה - אבל מסוכנת": המשטרה נערכת להגעת המטיילים החרדים לכנרת (מעייריב)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, התיישב לשיחה ארוכה, עם בכירי עולם הישיבות, העוסקים בסוגיית הגיוס ושליחת הצווים והעניק עצות מיוחדות לבחורי הישיבות, כאשר רה"י התייחס גם לסודיות הבוערות - מה יעשו בבין הזמנים, נסיעות לחו"ל עם ההורים ואלו שמתפתים למאמצי הצבא | תיעוד מיוחד (אקטואליה)
פרסום ראשון: עליה של ממש במספר המתגייסים מה"מיינסטרים של עולם הישיבות וגם; הסערה בוולפסון והשיחה החריגה של ראש הישיבה | אחרי 7 שנות השובע - המציאות טופחת גם על הפלג הירושלמי - שיוצא למאבק חורמה בהוראת מנהיגי 'הפלג' הגר"י זלושינסקי והגר"ע אויערבך | "הגזלנים הקדושים" שבתו במעלה אדומים - הביאלערס בפורת יוסף | בצל המאבק בניו ג'רזי - 2 סיפורים מסעירים את דווקא את הגויים (מעייריב)
כיפופי הידיים באגודת ישראל הסתיימו - ברוכי חזר לכנסת עם "חוק המכת"זיות" | אבל ב'נחלת הלוויים' - הרב עמנואל טופורוביץ' ז"ל | דרמה חרדית: הגר"א וייס ברך את מתגייסי קודקוד | גפני חונק את הבוחרים: ועדת הכספים אישרה את הסנקציות נגד מעשנים (מעייריב)
המלחמה הדרמטית שיצאה הבוקר לדרך, להשמדת האיום האיראני בגרעין ובטילים, מלווה במודיעין איכותי שיצא לפועל בחסדי שמיים בהצלחה מרובה | המודיעין הישראלי פועל סביב השעון להצלחת המלחמה | באופן חריג וראשוני, וכחלק ממערך המודיעין הישראלי, עשרות חיילי קודקוד החרדיים ישרתו השבת בבסיסי המודיעין ברחבי הארץ | זה ההוראות המיוחדות והחריגות שקיבלו חיילי קודקוד, שהגיעו בבלעדיות ל'כיכר השבת' (חרדים, צבא)
מי הוא המתאגרף שעלה לזירה עם כיפה וציצית? | מי התקשר בשבת לבכירה בממשל וידיעת הזהב הקריטית | הח"כים שמסרבים להתייצב בפרשת שדה תימן והחוק שהפך את הכנסת | ןגם, הדרך היצירתית להפוך רכב יוקרה לפשוט והאיש שניסה להשחית וניזוק בעצמו (דבר ראשון)
בשבוע שעבר, בטקס סיום מחזור ג׳ של קודקוד (התוכנית החרדית ליחידות ההייטק במערכת הביטחון) עלתה לנאום בפני הנוכחים חני נויברגר, מי שהייתה עד לפני שבועיים ראש מערך הסייבר של ארצות הברית וסגנית היועץ לביטחון לאומי של ביידן | בנאום מרגש ועוצמתי, בעברית ובאידיש, שיתפה את הנוכחים מקורות עבודתה בתפקיד הבכיר בפנטגון כאשה חרדית ויהודייה (ברנז'ה, חרדים)
למרות שמועות על קשיים בהשתלבות במשרות הייטק ברחבי הארץ, התוכנית החרדית ממשיכה לקצור הצלחות | "יש לנו מאות "שגרירים" בדמות בוגרים שמסייעים להניע את מערך ההשמה המפואר שיצרנו" | הצטרפו למחזור 17 ותוכלו ליהנות ממימון מלא ואווירה תורנית (לימודים)
בשורה משמחת: מסלול אלקטרוניקה מבית 'קודקוד', פותח את שעריו זו הפעם השנייה ומזמין גברים חרדים להצטרף למסלול יוקרתי בו יוכלו לרכוש מקצוע מבוקש ומתגמל בעולם האלקטרוניקה ולזכות במלגות קיום מכובדות | איך זה קשור לרפואה עתידנית ולייצור מזון?- הכל בכתבה שלפניכם (לימודים)