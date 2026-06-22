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קווים

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דבר ראשון | תוכנית טוק-שואו אקטואלית

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ומי מינה אותו?

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הזלזול בנוסעים החרדים

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היה ברקוד או לא?

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תיעוד מקומם | צפו

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"אכזריות ואנטישמיות"

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ש

רב העיר מודיעין עילית במכתב לחברת 'קווים'

כיכר בשיתוף קווים|מקודם

כך מגיבים בחברה

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106
ש

עבודה שיש עמה שליחות

כיכר בשיתוף קווים|מקודם
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כבוד למגזר • בין שבעת העובדים של "קווים"

כיכר בשיתוף קווים|מקודם
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רב חסידי ויז'ניץ במודיעין עילית

כיכר בשיתוף קווים|מקודם

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מודיעין עילית

כיכר בשיתוף קווים|מקודם

ובלכתך בדרך

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15
כיכר השבת
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