עימות שפרץ הבוקר בין נהג אוטובוס של חברת "קווים" לבין נהג הסעות פרטי, הוביל לעיכובו של הנהג על-ידי המשטרה ובעקבותיו להשבתה של התחבורה הציבורית במודיעין עילית | תושבים מתלוננים על שיבושים נרחבים | מחברת "קווים" נמסר כי "עקב אירוע אלימות כלפי אחד מנהגי החברה, חלים שיבושים קשים בהפעלת התחבורה הציבורית במודיעין עילית" (חדשות)
היום בתוכנית פרופסור לקרדיולוגיה עם מחקר ענק שאתם חייבים לשמוע | רץ ברשת עם סרטוני טמטום הזויים | מה אנחנו חושבים על חברת השיווק הרשתי פוראוור ועל המוצרים שלהם | מה הסיכוי למלחמה נוספת מול איראן וחיזבאללה | ככה כתבה של 'כיכר' גרמה למשטרה לטפל במקרה חמור (דבר ראשון)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון', הגיע הרב דודי מרקוס מקים בית הכנסת 'מסוף הארזים' בירושלים לשיחה מרתקת | כיצד מפנייה קטנה הוא יצר הזדמנות לנקודה של ידיישקיט וקירוב הכוללת אפילו עמדת הטענה לשיעורים, תפילין ושיעורים | החלום שלו והמתיחות עם הרב הגדול (דבר ראשון)
פרטי המקרה המזעזע נחשפים הערב לראשונה ב'כיכר השבת' | בשונה מאירועים קודמים, חברת התחבורה "קווים", שהתקרית אירעה בקו שלה, לוקחת אחריות ותזמן את הנהג לשימוע - אולם רק לאחר התערבות 'כיכר' וסגן השר אורי מקלב • הפרטים המלאים (חרדים)
התפתחות בסאגת הבחירות לרבנות הראשית - בעיקר בגזרה הספרדית | המועמד למשרת הראשל"צ והגר"ר לויכטר בבית המוסר | התיעוד שהסעיר את המגזר - פקח של קווים איים בדו"חות וסירב להזדהות | הבשורה ללומדי הנהיגה בישראל (מעייריב)
הפקח, כך לטענת הנוסע, איים לתת דו"ח של 500 ש"ח - למרות כי באוטובוס לא היה ברקוד לתשלום באפליקציה | הנהג והפקח הזמינו משטרה שמיאנה להגיע - והנוסע שוחרר | למרות פניית הנוסע לחברת "קווים" - החברה סירבה למסור לו את הפרטים של הפקח הנהג (חרדים)
הבוקר יובא לדיון נהג אוטובוס ערבי של חברת 'קווים' אשר תקף בפראות נוסע יהודי סמוך למחלף בר אילן. גם שהגיע אמבולנס למקום המשיך הנהג התוקף לנסות ולפגוע בנוסע. עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו שלח מכתב למשטרה "תקיפה אכזרית ואנטישמית" (חדשות)
במכתב מיוחד משבחת לשכת רב העיר מודיעין עילית, הגר"מ קסלר, את ניהול מערך ההיסעים האדיר של 'קווים' ביום הפורים| גם שינוי מפת הנסיעות בשבוע האחרון עבר בהצלחה מרובה למרות האתגרים והעומס הרב בכבישים | תגבור מיוחד בוצע לנוסעים שביקשו להגיע לתחנת הרכבת במודיעין (בארץ)
ברשת מתפרסם תיעוד ויראלי שבו נראה נהג אוטובוס גורר ילד חרדי קטן מגן שעשועים אל האוטובוס. הילד מנסה לברוח אך הנהג אוחז בו בחזקה - עד שאדם מבוגר מתערב | החברה מגיבה: "הנהג הושעה עד לעריכת שימוע כדין" (חרדים)
בחברת 'קווים' ממשיכים במגמת גיוס נהגים חרדים המבקשים להשתלב בעבודה יומיומית עם שליחות - במשכורת גבוהה במיוחד שמגיעה עד ל-22 אלף שקלים ברוטו | מתעניינים רבים פנו למוקדי הרישום והמידע שפתחה החברה | לנרשמים עד סוף החודש מענק הצטרפות של 18 אלף שקלים (בארץ)
המנכ"ל אמיר אסרף: "אתם מהווים דוגמה לציבור, נהגים כאלו חשוב שיהיו למען הציבור" • גב' כנרת סמדר סמנכ"לית משאבי אנוש: "בכל פעם מחדש, אני מתרגשת לראות נהגים מצטיינים שעומדים ביעדים, מפרנסים בכבוד ונותנים שרות טוב" (תחבורה)
הגר"ב שטרנבוך, רבם של חסידי ויז'ניץ בברכפלד בירך את הנהגים החרדים של חברת 'קווים': "אתם מקיימים מצווה גם אם אתם עושים זאת לצורך פרנסתכם - כיוון שבכך שאתם מובילים אנשים ממקום למקום, גומלים עמם חסד" (חרדים)
הנהגים החרדים ב'קווים' התברכו במעונו של רב אחוזת ברכפלד במודיעין עילית • הרב זיכרמן, רבה של אחוזת ברכפלד בירך את הנהגים החרדים של חברת 'קווים': "חשוב מאוד שאנשים שחיים את חיי הקהילה יבצעו את השירות לתועלת הילדים, ויביאו אותם לתלמודי התורה, למוסדות חינוך ולישיבות" (חרדים, תחבורה).
איך מוצאים זמן לתפילות והאם העבודה מאחורי ההגה מתאימה לאדם החרדי? • מה חשוב שהנוסעים יזכרו ומדוע מדובר בשליחות של ממש? • וגם: הטיפים של הנהגים לנוסעים החרדים ואיך הם אוספים מצוות? • נהגי אוטובוס חרדים פותחים צוהר לתפקיד 'הנהג' ומדברים על הכל (מגזין כיכר)