הדמוקרטיה בקולומביה תחת מתקפה: סרטונים חושפים כיצד טרוריסטים קומוניסטים גררו אזרחים לקלפיות באיומי נשק | למרות ניסיון ההטיה האלים, אבלרדו דה לה אספריילה ניצח ונאלץ לחגוג את היבחרו מאחורי זכוכית משוריינת בשל חשש ממשי מהתנקשות (חדשות בעולם)
כחלק ממלחמת הכנופיות בקולומביה, בסוף השבוע האחרון כנופיית עבריינים פתחה בירי על מטוס שנשא קבוצת שוטרים וגרמה לפציעת שלושה | המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה | כך זה נראה (תעופה)
ממשלת קולומביה אישרה להמית עשרות היפופוטמים המאיימים על המערכת האקולוגית ועל ביטחון התושבים המקומיים | ההחלטה הדרמטית התקבלה לאחר שמאמצי דילול וההעברה לגני חיות נכשלו בשל עלויות גבוהות וחוסר יעילות בשטח (חדשות בעולם)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד דרמטי מתוך סופת ברקים שפגעה בבסיס הצבאי חוסה הילאריו לופז בקאוקה שבדרום מערב קולומביה | בתיעוד נראה רגע רגע פגיעת הברק, כאשר החייל עומד בסמוך למסוק החונה בבסיס, וברגע אחד פוגע הברק בזנב המסוק ופוצע את החייל שעמד לעלות | החייל פונה לטיפול רפואי כאשר המסוק יצא מכלל שימוש | צפו בתיעוד הוויראלי (תעופה, מעניין)
תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)
מבצע ביולוגי חסר תקדים בשמי ארה"ב: מיליוני חרקים מהונדסים הומטרו מהאוויר כדי לעצור טפיל אכזרי שטורף בעלי חיים בעודם בחיים | בעזרת טכנולוגיה חדישה של זבובים עקרים הזוהרים בחושך, המדענים מנסים להכריע את המלחמה המסתורית שמתחוללת בגבול מקסיקו (מעניין)
שוב התרסקות קטלנית: מטוס מנהלים התרסק בצפון קולומביה |המטוס הופעל על ידי חברת SEARCA ועל סיפונו היו 13 נוסעים ושני אנשי צוות | כל הנוסעים ואנשי הצוות נספו באירוע, שמוגדר על ידי הרשויות כתאונה קטלנית | ברשימת הנוסעים הרשמית נמנים חבר קונגרס וכן מועמד בבחירות הקרובות לקונגרס (תעופה)
למרות המתקפות החריפות של הנשיא גוסטבו פטרו נגד ישראל, צבא קולומביה לא מוותר על "כיפת הברזל" • בעוד גוסטבו פטרו משתלח בישראל מעל כל במה, הוא משלים את רכישת מערכת ה'ברק' במיליוני דולרים • כך מנצח האינטרס הביטחוני את הנאומים הפוליטיים (בעולם)
אחרי שנעצרו במלון בצפון מערב קולומביה, ולאור חששות כי בכוונתם לרכוש קרקע באזור ולהמשיך בו את פעילות הכת, 26 חברי כת לב טהור - בהם 9 קטינים - גורשו כולם מקולומביה לארצות הברית. הרשויות בקולומביה פרסמו תיעודי וידאו נדירים של חברי הכת בשדה התעופה (חרדים, בעולם)
מטוס מדגם איירבוס A320neo (HK-5390) של חברת התעופה הקולומביאנית 'Avianca' נתקע אמש בשדה התעופה קמילו דאזה בקוקוטה, כאשר גלגלי המטוס נפלו לבור באמצע המסלול לאחר הנחיתה | המטוס, שטס בקו בוגוטה - קוקוטה, נעצר על המסלול ולא היה מסוגל לנוע קדימה עקב שקיעת הגלגלים | תיעוד (תעופה)
טיסה שגרתית של חברת Avianca בקולומביה נאלצה לבצע ביום שני נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה במנוע השמאלי שלה במהלך ההמראה | בתיעוד ויראלי שפרסם נוסע, נראה להבות אש הפורצות מהמנוע בזמן שהמטוס משייט בשמים | צפו בתיעוד (תעופה)