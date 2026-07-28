תלמיד יהודי בכיתה ח' ספג מסכת התעללויות קשה ומתמשכת שנמשכה כשנתיים, אשר הגיעה לשיאה המטורף כאשר תלמיד אחר כרך כבל מטען של מחשב נייד סביב צווארו, חנק אותו וגרר אותו מרצפת הכיתה תוך הטחת כינויי גנאי אנטישמיים קשים – כל זאת תחת עינם הפקוחה ואוזלת ידם של צוותי החינוך (בעולם)
נהגים בקולורדו זכו לבידור לא שגרתי (ומסוכן) כשגבר על חד-אופן גבוה החליט להפוך צומת סואן לבמה הפרטית שלו – וג'ינגל עם אלות בוערות מול המכוניות | משטרת קומרס סיטי, שהגיבה לקריאות המודאגות ופרסמה תיעוד של המקרה, בחרה שלא לקנוס את האמן אך הבהירה: "בואו נסכים שלא עושים דברים כאלה" (בעולם)
הבית הלבן הודיע על גירוש מהיר לבני משפחתו של המחבל המצרי, שמואשם בעבירות מרובות לאחר שניסה לרצוח יהודים באמצעות בקבוקי תבערה | "שישה כרטיסי טיסה לכיוון אחד", כתב הבית הלבן בפוסט, בזמן שששת בני משפחת המחבל עצורים במתקן מהגרים בלתי חוקיים (חדשות)
בארצות הברית הוגש כתב אישום מהיר נגד המוסלמי שביצע את הפיגוע הנפשע בקולרדו | למרות שבחסדי שמיים לא היו נרצחים בפיגוע בו הושלך בקבוקי תבערה לעבר צעדה למען שחרור החטופים של מפגינים פרו-ישראליים, בארה"ב החליטו להחמיר את כתב האישום ומוחמד סולימאן מואשם ברצח מדרגה ראשונה | כל הפרטים (חדשות בעולם)
לפחות שמונה בני אדם נפצעו הלילה (בין ראשון לשני) מהשלכת בקבוקי תבערה לעבר צעדה למען שחרור החטופים של מפגינים פרו-ישראליים סמוך לקניון בעיר בולדר שבקולרדו | הרשויות בארה"ב הודיעו כי עצרו אדם בשם מוחמד סולימאן בחשד למעורבות בפיגוע (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הלילה התלונן בפוסט ברשת החברתית שלו על ציור דיוקן רשמי שאינו מכבד אותו, לטענתו | טראמפ אמר שהציור של אובמה היה "נפלא" אך שלו היה "נוראי" | הוא כינה את המושל שתלה את הציור שלו כ"שמאל קיצוני שאינו יודע לטפל בפשיעה" (בעולם)
בית המשפט העליון של מדינת קולורדו קבע הלילה כי נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ פסול מלהתמודד שוב לתפקיד הנשיא בעקבות פרשיית ההסתערות על הקפיטול ו"סעיף ההמרדה" בחוקה האמריקאית | כל הפרטים על הפסק הדרמטי והמשמעויות מאחוריו (בעולם)