ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מסר שיחת חיזוק מיוחדת לבחורים העולים לישיבות גדולות: "לא לזלזל בשום רגע, ללכת לישון בזמן, לקום בזמן, לא לבטל תורה. תדעו רבותי, שאתם נכנסים לישיבה גדולה, זה פנים חדשות באו לכאן, אתם בחורים אחרים לגמרי" | ראש הישיבה אף הביא הדרכות ממורו ורבו מרן הגר"א קוטלר וכן התייחס לרדיפה הקשה נגד עולם התורה | צפו (חרדים)
איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
אומץ לב לא נדרש רק בשדה הקרב, לפעמים הוא נחוץ גם באולפן ממוזג מול מצלמות | בזמנים שבהם אמנים ושחקנים בוחרים בפחד ושומרים על עמימות מול האנטישמיות הגואה בכל העולם, בעבר הלא רחוק כשמדינות חיזרו אחרי היטלר ושקשקו ממנו, עמד איש קטן וכוכב גדול, וצחק לו בפרצוף | זהו סיפורו של צ'ארלי צ'פלין, שנתן את ההופעה החשובה ביותר בהיסטוריה המצולמת (מגזין כיכר)
תוכנית חדשה מבית 'כיכר השבת' - בהגשת משה מנס ואלי גוטהלף, בה נעסוק בדברים הכי חשובים | והשבוע: הפרופסור שמייעץ בשידוכים למגזר החרדי - באמירה מפתיעה | האמן שתופר את גלימת הראשון לציון | פינה הלכתית עם דיון על הכרת הטוב לצ'אט GPT | משאל רחוב משעשע על חנוכה | פינת הקולנוע על השחקנים | וגם, למה אין שירים חדשים לקראת חנוכה (דבר ראשון)
יהודה גרובייס הוא שם נרדף למי שהקים ועמד מאחורי תעשיית הסרטים החרדית | כך שאם חשקה נפשכם ליצור סרטי חיזוק והתעלות, סיפורי צדיקים או קליפים של מוזיקה, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בדרך ליצירת אומנות מוצלחת | פינת הקולנוע מתוך התוכנית 'דבר ראשון' (אומנות)
תוכנית חדשה מבית 'כיכר השבת' בה נעסוק מדי שבוע, בדברים הכי חשובים לבית היהודי | והשבוע: ההפיכה בסוריה - האם היא טובה ליהודים? | איך תעצרו את מחלת הסכרת? | משאל רחוב על אומנות ובננות בשווי מיליונים | גרובייס מסביר איך כותבים תסריט | וגם, המשמעות ההלכתית ברכבים אוטונומיים (דבר ראשון)
בית הספר לקולנוע יהודי 'קורן' מציע הזדמנות ייחודית למי שחולם על קריירה בעולם הקולנוע והטלוויזיה במסגרת אורח חיים חרדי • במשך 17 שנות פעילותו, 'קורן' הוכיח את עצמו כמקפצה אמיתית לקריירה מרתקת ומתגמלת בתעשיית הקולנוע היהודי (לימודים)
בלב ליבה של תעשיית הקולנוע והטלוויזיה היהודית ניצב בית הספר 'קורן' - מוסד אקדמי ייחודי המשלב בין מקצועיות ללא פשרות לבין ערכי היהדות. כבר 17 שנים שבית הספר מוביל את הדרך בהכשרת אנשי מקצוע מהמגזר החרדי והדתי, ומציע הזדמנות נדירה להגשים חלומות בעולם הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה (לימודים)
איש היין ארי גוטהלף מארח דמות מעניינת מתעשיית הבידור היהודית לריאיון עומק חוויתי, ציני ומסעיר שבו פותחים ה-כ-ל, לצד אתגרים קולינריים מהמטבח היהודי • ובתוכנית התשיעית - השחקן, הבמאי, הזמר והיוצר גולן אזולאי • מה גרם לו להתקף חרדה בהודו? למה היפנים תלשו לו שערות מהידיים? ולמה מאוד חשוב לשגות? • צפו בתוכנית המלאה (אירוח)
יקי רייסנר, איש עסקים חרדי שנכנס בשנים האחרונות גם להפקות קולנוע, הוזמן לקבל הוקרה על פעולותיו • בריאיון ל'כיכר', הוא מספר: "הזמינו אותי לאירוע בשבת - והחלטתי שאוותר על הכבוד - למען השבת" • צפו (קולנוע, חרדים)
'תסריט באמונה' זהו שמו של קורס חדש ויוקרתי לתסריטאות חרדית, שהושק השבוע במעמד ח"כים חרדים, ראש עיריית י-ם וסגניו • היוזמת – עו"ד עומר ינקלביץ': "זה קורס פורץ דרך שיעניק כלים מקצועיים שיעזרו לנשים החרדיות לפרוץ קדימה ולהתפרנס בכבוד"