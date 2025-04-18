הקומיקאי היהודי הופיע בשיקגו כשפעילים פרו פלסטינים קטעו את המופע והטיחו בו האשמות על רקע המלחמה בעזה | סיינפלד השיב בעוקצנות והבטיח להעביר לישראל את עלות הכרטיס, באירוע שמצטרף לשורת עימותים שעימם הוא מתמודד מאז שהביע את תמיכתו בישראל (חדשות בעולם)
הוא חלה בסרטן והפך את זה לנושא לצחוק אבל גם למודעות לבריאות | אמא שלו נפצעה קשה כשרוכב קורקינט התנגש בה - והוא השתמש בכך להעביר תקנות להגנת הציבור | הסטנדאפיסט וקצין החיוך הראשי גיא הוכמן בריאיון על המשברים הגדולים בחייו וכיצד צמח מהם | וגם, על רגע גדול של אפילה שגרם לו להתנצל בפני הציבור החרדי ואיך הוא יצא מזה (מאפילה לאורה)
ג´ימי קימל, קומיקאי אמריקאי המשדר למליונים לעג לחרדי בשידור חי. לפי התביעה שהוגשה, קטע הוידאו הורד מיוטיוב וקימל שתל אותו במערכון, כך שהיה נראה אותנטי. "איש לא דיבר עם מרשי על כך שישדרו אותו בטלויזיה", הסביר עורך דינו של התובע. החרדי תובע פיצויים בשל עוגמת נפש שנגרמה לו