רבני קהילת חיי נפש בראשות הרה״צ רבי יוסף בנימין וייס, אב״ד חיי נפש הגיעו כמדי שנה לאפיית מצות חבורה בהידור רב לכל בני הקהילה במאפיות קוממיות וצאנז והשגיחו מקרוב על כל שלבי האפייה עד לאחר הפרשת חלה (חרדים)
פתיחת מעבר רפיח תחת פיקוח אירופי מסמנת עידן חדש בעזה • רבה של קוממיות משווה בין שחרור הנהג הדורס לפוגרומים ברוסיה הצארית • רץ ברשת: כך תכינו עניבה ב-4 שניות, תיעוד קיצוני מאוקראינה | חמינאי מזהיר מפני מלחמה אזורית והסכנה הבריאותית שאורבת במספרות • יהודה גליקמן על תקשורת אפקטיבית (דבר ראשון)
בתוך ימי השלושים לדריסתו המזעזעת של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, התכנסו תושבי הישוב לעצרת התעוררות מרטיטה • המרא דאתרא הגאון רבי משה מנדלזון יצא במתקפה חריפה נגד רשויות החוק ששחררו את הנהג: "כמו בפוגרומים ברוסיה - מתירים את דמם של החרדים" • כזכור, התיעוד מהאוטובוס חשף כי הנהג האיץ בכוונה לעבר קבוצת הבחורים (חרדים)
זעזוע והלם - סרטון חדש המופץ ברשתות חושף שלב אחר שלב את רגעי האימה מזירת הרצח הנתעב, של הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, השבוע בסמוך ליישוב קוממיות • מהיציאה מהיישוב אלומה ועד לרגע הפגיעה הקטלנית – התיעוד מתוך האוטובוס הדורס לא משאיר מקום לספק • "האם השתיקה המזעזעת היא רק בגלל שהנרצח הוא בחור ישיבה? | קשה לצפייה (חרדים)
הריטואל קבוע: ביהמ"ש שחרר גם את הנהג שדרס למוות את נפתלי צבי קרמר ז"ל | המפלגות החרדיות זועמות: זו הדרישה של ח"כ מקלב מיו"ר הכנסת | הפרובוקציה תיחקר? תלונה הוגשה למשטרה נגד עוברת אורח שהטרידה חרדים | וחי בהם: תופעת הברחת השב"חים קיימת גם במגזר | נתיבות לובשת חג: אלפים צפויים לפקוד את קברו של סידנא בבא סאלי זיע"א (מעייריב)
הותר לפרסום שמו של ההרוג בתאונה המחרידה בכביש 3533 בסמוך למושב קוממיות: הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים ומבחירי ישיבה גדולה סאטמר במושב, והוא בן 18 בפטירתו | הוא נהרג בדרכו לישיבתו, בחזור מההפגנה על ניתוחי מתים (בארץ)
שעות של עימותים ודיונים וניצחון אחד ענק: סיקור נרחב מהיממה הדרמטית | למרות הודעת המשטרה - התיעודים לא שוללים רקע של שנאה מאירוע הדריסה הטראגי | ש"ס בהודעה רשמית: המפלגה תחרים את ערוץ 12 | שבוע אחרי שתקף את הפלג הירושלמי - בנו של ח"כ אזולאי הותקף | הגר"י זליברשטיין מפתיע: אין מה להאשים את היועמ"שית באסון המעון (מעייריב)
בדרכו חזרה מהפגנה שבה השתתף, צעיר חרדי כבן 17 נדרס למוות בידי אוטובוס בכניסה למושב קוממיות בדרום הארץ | הפרמדיק שנכח בזירה: "וראינו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק" | המשטרה מבהירה: "אין קשר בין התאונה להפגנה שהיתה בסמוך (חרדים)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בירושלים השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע אתמול (שני) לתפילת שחרית בהיכל הישיבה במושב קוממיות. לאחר התפילה מסר הרב שיחת חיזוק וחנך את מקווה הטהרה המהודר שנבנה במתחם הישיבה | א. אייזנבאך הצטרף לתפילה ומגיש גלריה; כמו כן מצורפים תיעודים מהשבת המרוממת שערך הרב בקרב החסידים בבית שמש (חסידים - עולם הישיבות)
לרגל
יום פטירתו של הרב בנימין
מנדלזון זצ"ל,
שחל בתאריך כ"ד
אייר – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
המופלאה של רב מדור קודם | על עמידתו
האיתנה על משמר הקודש ללא חת, ושמירת הצביון
השמיטה בארץ ישראל |
סיפור מופלא על רוח
קודשו של הרה"ק
ר"א
מבעלזא זצ"ל
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וּבֵין
כְּתֵיפָיו שָׁכֵן
(יהדות
ואקטואליה)
אברכי כולל ישיבת 'טבריה קוממיות', בראשות הגאון רבי דוד מיכאל שמידל יו"ר אגודת 'אתרא קדישא', זכו השבוע להופעתו של האדמו"ר ממשכנות הרועים | האברכים השוהים בכולל משבת לשבת התענגו על ה' בשמחת בית צדיקים שערך הרבי בין כותלי הכולל (חסידים)
כמדי שנה בשנה בסיום ימי השובבי"ם, יצאו בחורי החמד מישיבת 'קובנא' בירושלים לשבת התאחדות והתעלות בישיבת בעלזא במושב קוממיות, בראשות ראש הישיבה הנערץ הגה"צ רבי מאיר הייזלר | צפו בתיעוד מערב וממוצאי שבת (ישיבות)
עשרות חסידי ואוהדי בית סטרופקוב מכל רחבי הארץ התאספו השבוע לשבת התאחדות והתעלות במושב קוממיות בראשות האדמו"ר מסטרופקוב במלאת שלושים שנה לפטירתו של האדמו"ר זצ"ל | במהלך השבת נשא הרבי דברים לפני קהל חסידיו, ולפני כלל תושבי קוממיות שבאו אף הם להתעלות בנועם השבת המתאחדת (חסידים)
לרגל יום ההילולא של הרב מנחם
מנדל מנדלזון זצ"ל
שחל בתאריך כ"ז
חשוון – כיכר השבת מגיש שורות קצרות על האיש ומפעליו החשובים בהחזקת הישוב היהודי בארץ
ישראל |
הוא הגבר מקים עולה של שמיטה שחיזק וביסס את מצוות השמיטה בארץ הקודש ולימים אף
הוכתר כנשיא קרן השביעית |
ת"ח
שנכנס ויצא מבתי גדולי ישראל והורה הוראות בישראל (יהדות)
תיעוד משמחות השבע ברכות לכבוד נישואי נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא, בן לחתנו הרה"ג אהרן מנדלסון בנו של גאב"ד קוממיות זצ"ל | בשמחות השתתפו רבנים ואדמורי"ם ידידי בני המשפחה שבאו לאחל מזל טוב לגאב"ד בעת שמחתו (חסידים)
לאחר שחשפנו על הקמת 'כפר ויז'ניץ' ב'שערי עזה', שבמסגרתו יוקם כפר חקלאי תעשייתי בו יתגוררו משפחות חסידיות, וגדוד בני ישיבות יעסוק בתעשייה וחקלאות - ודבר זה יוכר להם כשירות צבאי | ישראל שפירא בדק אילו עוד חסידיות רצו להגיע לכפר, מי נלחם בהן ולמה המיזם נכשל? (היסטוריה)