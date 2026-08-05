כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
כוחות קומנדו בריטיים פשטו בתעלת למאנש על מכלית נפט רוסית תחת דגל קמרון | המבצע מסמן את הפעם הראשונה שבה לונדון מובילה מהלך צבאי ישיר לעיכוב ספינות הצי הרוסי | סטארמר וזלנסקי מברכים על המהלך הצבאי המשותף עם צרפת | צפו בתיעוד (חדשות)
יחידת ה"נמרים הלבנים" של דרום קוריאה מוכיחה שוב ושוב מדוע היא נחשבת לאחת מיחידות הלוחמה בטרור הטובות בעולם | עם אימונים מפרכים ודיוק כירורגי, הלוחמים הללו הופכים כל זירת בני ערובה לסיוט עבור המחבלים (חדשות בעולם)
שיתוף פעולה פורץ דרך בין צוללות המיני של ה-Navy SEALs לכטב"מים תת-ימיים עומד להפוך את המעמקים לזירה קטלנית ומתוחכמת מאי פעם | הטכנולוגיה החדשה תאפשר ללוחמים לחדור ליעדים מבוצרים במינימום סיכון ובמקסימום עוצמה (חדשות בעולם)
פיקוד המרכז האמריקני חושף פריסת ענק הכוללת שלוש נושאות מטוסים, 200 מטוסי קרב ו-15,000 לוחמים מול חופי איראן. מדובר בריכוז הכוח הימי הגדול ביותר מאז 2003, שנועד להשיג עליונות מוחלטת ולהרתיע את טהרן מהסלמה אזורית חריפה | מסר ברור לעולם (תקיפה והגנה)
ה-MV-75 "שאיין-2" שנחשף בכנס הצבא בנאשוויל משלב המראה של מסוק עם מהירות של מטוס. הפלטפורמה המהפכנית מבטיחה לשנות את כללי המשחק במבצעים מיוחדים ופשיטות קומנדו, עם יכולות טכנולוגיות שלא נראו כמותן בשדה הקרב המודרני (תקיפה והגנה)
יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)
450 הקילוגרמים של אורניום מועשר אשר בידי איראן הם ככל הנראה הנעלם הגדול ביותר של המלחמה הנוכחית |ישראל וארה"ב מעריכות היכן נמצא האורניום המועשר, אך ייתכן גם כי איראן תנסה להטעות את ישראל וארה"ב באמצעים שונים | מבצע קומנדו מתברר יותר ויותר כאופציה היחידה שנותרה כדי להשיג את החומר יקר הערך (חדשות)
במשך שלושה ימים הם עקבו אחריו מן השמיים, אוספים כל פרט מידע עד לרגע הפריצה | מבוקשים, נשקים וכוונות לפגע | מפקד לוחמי הקומנדו גדס"ר 7810, שהגיעו הגנה על העיר החרדית מדברים על השליחות, על הניתוק מהבית ועל המפגש המורכב עם האוכלוסיה (אמונה וביטחון)
עמוד השדרה של צה"ל עם 150,000 לוחמים עובר שידרוג משמעותי לצד מהפכה טכנולוגית של המלחמה | חטיבת המרום: המוח מאחורי ההתקדמות המבצעית | יחידת עוקץ: איתור 670 מנהרות ו-430 מטעני נפץ | ניוד מבצעי: 55,000 לוחמים הועברו לשדה הקרב | סיפור ההשראה של מפקד הלוט"ר שנפל בלחימה על הקיבוץ (צבא)
חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים | דיווח מדהים חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם | הגיוס למוסד, שמות הקוד המיוחדים, החדרת הנשק לאיראן, האימונים לצוותי הקומנדו, פריסת החוליות בליל המתקפה, והמבצע הנועז בפורדו - שנגנז | מיוחד (מגזין)
סערה פרצה בממלכה המאוחדת בימים האחרונים לאחר שמשרד ההגנה הבריטי חשף פרטי מידע מסווגים שעלולים לסכן את הכוחות המיוחדים של בריטניה | לוחמים לשעבר ביחידות המיוחדות טענו כי מדובר ב"הפרה מחפירה של הכללים הרגישים ביותר של הממשלה עצמה, המועילה לאויבנו" (בעולם)