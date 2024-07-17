הלם ואבל כבד בעיר ביתר עילית עם הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל מחשובי דמויות ההוד בעיר | כוחות ההצלה נלחמו על חייו אך נגזרה הגזירה | המנוח ז"ל הוא בנו של אב"ד זוועהיל בני ברק וחתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה | יריעה מיוחדת לזכרו בהמשך (דיין האמת)
בחצה"ק קוזמיר נערכה שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נשואי נכד האדמו"ר מקוזמיר והאדמו"ר מקאמרנא ארזי הבירה בירושלים | בשמחה השתתפו קהל החסידים, ורבנים ממכרי החסידות שעלו ובאו לאחל ברכת מזל טוב לאדמו"ר (חסידים)
בחצר 'קומרנא' בבני-ברק, התקיימה שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מנדבורנה, נכד האדמו"ר מקומרנא ונין הגאון רבי יהושע רוזנברג רב קהילת 'הרמ"א' בבית שמש וחבר בד"צ העדה החרדית בירושלים. האדמו"ר מספינקא ירושלים, היה הכהן שפדה את התינוק המיוחס