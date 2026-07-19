ברשתות החברתיות הופץ תיעוד מסוף השבוע האחרון, בו נראים רגעי אימה בטיסה של חברת קומפני אפריקן ד'אוויאסיון בקונגו | בתיעוד שצילם אחד הנוסעים, נראה המטוס מיטלטל בפראות לאחר שנקל למערבולת אוויר, כאשר הנוסעים צורחים בפאניקה | צפו בתיעוד (תעופה)
שעות לאחר התרסקות המטוס של שר המכרות של קונגו, לואיס ואטום קאבמבה, בשדה התעופה קולווזי בקונגו, התפרסמו במדינה פרטים נוספים על סיבת האסון |כל הנוסעים במטוס, 26 נוסעים ו-3 אנשי צוות, פונו בשלום | במקביל, פורסם תיעוד דרמטי מתוך המטוס המתעד את רגעי האימה (תעופה)
מטוס שנשא את המשלחת של שר המכרות, לואיס ואטום קאבמבה, התרסק ועלה באש בשדה התעופה קולווזי בבירת מחוז לואלבה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו | המטוס סיים את דרכו מחוץ למסלול לפני שעלה באש | על פי הדיווחים, השר וכל חברי המשלחת הצליחו להתפנות מהמטוס בזמן | צפו בתיעוד (תעופה)
כשליש מהעובדים באתר כריית נחושת במזרח קונגו נהרגו אמש (שבת) לאחר שהגשר המוביל למכרה קרס מול מאות כורים | הרשויות באזור לואלאבה מסרו כי האירוע התרחש בשבת באתר כרייה חצי-תעשייתי בקלאנדו, וכי מספר הנפגעים עלה במהירות עם התבררות ממדי האסון | תיעוד מרגעי האסון
מחלה לא מוכרת שטרם ברור מה היא ומה מקורה, התפשטה במחוז קוואנגו, בדרום מערב קונגו, וגרמה למותם של יותר מ-100 בני אדם | המחלה ממשיכה להתפשט ואנשים רבים מתים בביתם בשל חוסר טיפול | בין התסמינים מהם סבלו החולים: חום, כאבי ראש, הפרשות מהאף, שיעול, קשיי נשימה ואנמיה (חדשות)