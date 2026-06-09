חברי קונגרס ודיפלומטים אמריקנים קיבלו לאחרונה פניות רבות מנציגים ישראלים בכירים עם בקשה לחוצה להשפיע על מערכת המשפט בבית הדין הבינלאומי בהאג כדי למנוע הוצאת צווי מעצר נגד בכירי מערכת הביטחון | לפי דיווחים רה"מ נתניהו מודאג מהאפשרות שיוצאו צווי המעצר ולאחרונה, הוא בעצמו לוחץ שוב ושוב להכניס יותר מזון וסיוע הומניטרי לרצועת עזה (חדשות)
בצל המתיחות מול ביידן, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משלחת חברי קונגרס | על השמדת החמאס: "הנאציזם לא הושמד כרעיון במלחמת העולם השנייה, אבל נאצים לא שולטים בגרמניה" | על הקמפיין של איראן: "תכנית פרקטית לטווח הארוך כדי להרוס את המדינה" | והוא גם הודה לביידן (מדיני)
לאחר התפטרותה בסערה של נשיאת האוניברסיטה ליז מגיל ויו"ר הדירקטוריון בעקבותיה, הודיעה אוניברסיטת פן על מינוי חדש וזמני בתפקיד יושבת ראש הדירקטוריון של המוסד | ג'ולי פלאט, היהודייה שקיבלה את התפקיד מכהנת גם כיו"ר הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (בעולם)
נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה אליזבת מגיל התפטרה מתפקידה לאחר שלא ידעה לענות בקונגרס אם קריאה לרצח העם היהודי עובר על כללי המוסד ואמרה כי זה תלוי הקשר | לפני מספר ימים פרסמה סרטון הבהרה אך התורמים החליטו למשוך את כספם והיא נאלצה להתפטר (בעולם)
מזכיר המדינה אנתוני בלינקן החליט שלא להמתין לקונגרס המסוכסך ואישר מכירה של פגזים עבור טנקי המרכבה של צה"ל | ברקע הסכסוך הבלתי נגמר בבית הנבחרים והסנאט, שר החוץ החליט לעשות שימוש בחוק מעקף שמאפשר לו למכור נשק לישראל (בעולם)
תיעוד מקומם במיוחד מהשימוע שנערך לנשיאי האוניברסיטאות על ידי חברי הקונגרס הרפובליקנים - אירוע עליו דווח הבוקר ב'כיכר' | בתיעוד נראות נשיאות הקמפוסים מסרבות לענות לשאלה הפשוטה: "האם קריאה לרצח של העם היהודי נחשב להטרדה ובריונות?", מנהלות המוסדות ענו: "זה תלוי בהקשר" | צפו בתיעוד (בעולם)
שבוע בדיוק אחרי הבחירות לכנסת תתקיים מערכת בחירות מעניינת לא פחות מעבר לים, בה עשוי ביידן לאבד את הרוב בקונגרס • סקרים אחרונים מנבאים התאוששות לביידן, אך סכנת אובדן הרוב עוד מרחפת • הנשיא ביידן יצליח בניגוד לכל הסיכויים? (פוליטי)