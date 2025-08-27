ברקע הדיווחים והתדרוכים על 'הסכם הבנות ביטחוני' בין ישראל לסוריה העומד להיחתם בקרוב, הלילה דווח כי שישה חיילים סורים נהרגו הלילה בתקיפות של כטב"מים ישראלים באזור הכפרי הסמוך לדמשק, לא נמסר מה היה היעד לתקיפה (צבא)
בלבנון מדווחים הבוקר כי כוח צה"ל נכנס למפעל בדרום המדינה, ערך חיפוש יסודי במקום והשאיר הודעת אזהרה על הדלת עבור בעל המפעל | לפי הדיווחים, כך נכתב בהודעה: "חלק מהאנשים שאתה עובד איתם חשודים בקשר לחיזבאללה. היזהר" (צבא)
לאחר דיווחים הבוקר בסוריה על פשיטה ישראלית באזור קוניטרה, דובר צה"ל מפרסם כי במהלך הלילה כוחות צה"ל השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג׳ה שבדרום סוריה | בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו במרחב (צבא)
ברשתות החברתיות המזוהות עם הציר השיעי פורסם הערב (חמישי) מכתב ששלח מוחמד אל-בשיר, ראש הממשלה הזמני של סוריה, למושלי המחוזות דרעא, קוניטרה וסווידא, ונכתב בהנחייתו של נשיא סוריה החדש אחמד א-שרע | המסמך, המכיל הוראות בלתי שגרתיות בעד ישראל, מעורר סערה בעולם הערבי (העולם הערבי)
כלי תקשורת בסוריה דיווחו ביממה האחרונה, כי הצבא הישראלי נסוג היום מכמה מהנקודות הצבאיות החיוניות שבהן שלט בקוניטרה ובאזוריה הכפריים לאחר נפילת משטר אסד | תיעודים שפורסמו בסוריה לאחר נסיגת הכוחות מבניין המושל בקוניטרה הראו כי הכוחות הותירו אחריהם 'מזכרות' רבות | תיעוד (העולם הערבי)
שבועות לאחר נפילת משטר אסד, וישראל פועלת ללא מעצורים לאורך הגבול הסורי לניקוי האמל"ח בכפרים הסמוכים לגבול | על פי הדיווחים היום (שני) בסוריה, כוחות צה"ל נכנסו לעיר קוניטרה ופשטו על מבני הממשל הסורי בטענה כי הפעילות נועדה לניקוי האמל"ח שבמקום (העולם הערבי)
"מומחים ארכיאולוגים במדי צה"ל" מלווים את כוחות צה"ל הנכנסים לאתרים העתיקים בקוניטרה - כולל העיירה העתיקה בריקה, כך דיווח אתר לבנוני המסתמך על מקורות מקומיים | בעבר, במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת ששת הימים, ראינו שילוב ידע ארכיאולוגי בפעילות צבאית | ברשות העתיקות מכחישים (בעולם)
בעקבות נפילת משטרו של בשאר
אל-אסד
והשתלטות כוחות המורדים על דמשק | כוחות שריון של צה"ל
נכנסו לאזור החיץ הסורי מול העיר קונטרה
במרכז רמת הגולן בניסיון למנוע חדירת
כוחות או אזרחים סורים -
הן מורדים והן נאמני
אסד לתוך שטח ישראל (חדשות
צבא)
הלחימה בסוריה ממשיכה לזלוג לישראל: חייל צה"ל נפצע הצהריים באורח קל מפגיעת קליע ברגליו שעה ששהה באזור הגבול עם סוריה. בשבועות האחרונים נרשמו שוב ושוב מקרים של זליגת ירי מסוריה לישראל, וצה"ל הגיב בתקיפות נקודתיות לעבר עמדות של צבא אסד. היום נרשם שקט יחסי בקרבות באזור (חדשות)