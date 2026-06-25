יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט הציג בכנס מיוחד את תפיסת הביטחון של מפלגת "ביחד" שבראשותו, וטען כי "יכולות AI יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני", הוא הצהיר כי ישנה את המשוואה בצפון - "אם חיזבאללה יורה עלינו - אנחנו פוגעים באיראן", וכמובן שב ותקף את המגזר החרדי (פוליטי)
בזמן שסרטוני הדוברות מציגים תמונות ניצחון מרהיבות וכיבוש "נכסים אסטרטגיים", שי לוי מנפץ את האשליה בראיון מטלטל ומזהיר: הצבא שוב מתקשה לומר את האמת לציבור | הדרג הפיקודי מוכר פנטזיות לדרג המדיני, ואנחנו שוקעים במהירות אל תוך הבוץ הלבנוני המוכר והמלחיץ | ממקום מגוריו בעוטף עזה הוא מבקש לזעוק "אל תירדמו" (דבר ראשון)
אחרי שחלקו הראשון של הראיון שרף את הרשת, ד"ר יאיר אנסבכר חוזר לאולפן 'כיכר השבת' ומציג מסמך רשמי דרמטי, שלטענתו נחתם בחשאי מול האמריקאים ומותיר את עזה בשליטה קטארית מוחלטת ובמימונה • על ה"קונספציה" שלא מתה, עקיפת הקבינט, ומה שראה בעיניו בבוקר ה-8 באוקטובר שגרם לו להזדקן במאה שנה: "אנחנו במרוץ עכברים, מי מחזיק את ההגה של האונייה?" | צפו (ביטחון)
התקיפה בשבת שעברה בדייגו גרסיה איננה טעות בשיקול הדעת של טהרן, אלא הקרבה מודעת של הקלף האחרון שהיא מחזיקה ברשותה | במקום להתעורר סוף סוף להבנה שפריז ולונדון הפכו למטרות של טהרן, העדיפו המנהיגים מארמון האליזה ודאונינג 10 לטמון את ראשם בחול - ונפלו בפח לתרגיל האיראני (פרשנות)
אחרי שהתפרץ לשידור ועורר סערה, יאיר אנסבכר מגיע ל"דבר ראשון" ומטיח האשמות קשות בהנהגה: "משקרים לציבור שהכל בסדר בזמן שמנהלים מלחמת שולל" • על הניסים של הקב"ה, הסכנה מהאמריקאים ("הם רומי המודרנית") והדרישה להנהגה חדשה: "הקווים האדומים של בן גביר וסמוטריץ' נגרסו" |צפו (דבר ראשון)
שר החוץ גדעון סער אמר היום בישיבת הממשלה כי "ניגוד העניינים" עליו מדבר היום השמאל ביחס לנתניהו שימנה את חוקרי השבעה באוקטובר, נכון לא פחות גם לגבי ראשי האופוזיציה שכיהנו בעבר בממשלה, וטיפחו את הקונספציה הקטלנית | סער הבהיר בישיבה את האתגרים לקראת הקמת ועדת חקירה (פוליטי)
בעקבות הצגת תחקיר צה"ל על מחדל מסיבת הנובה התראיין אלקנה לבמן לתוכנית דבר ראשון | מה ענה האלוף דן גולדפוס על האמירה הקשה | האם צה"ל למד מהכשלים או שהוא מאשים את הדרך הפוליטי | וגם מילים לזכרו של הקדוש שמלמד אותנו על אהבת ישראל ועל אויב ואוהב (דבר ראשון)
הערב בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת': הפרשן הפוליטי ישי כהן לוקח אותנו אל הרגע עליו מתחרטים הנציגים החרדים. וגם: למה הם מאיימים? | אחיו של אליקים ליבמן על מחדל הנובה ועל שאלתו לאלוף | איך ניקיון הגראג' הופך ברגע למסוכן - והבריכה המאולתרת | למה באמת עולה בן גביר להר הבית והאמירה המקוממת של ראש העיר על סוגיית עסקים בשבת (דבר ראשון)
אבי בניהו מספר בריאיון סוער ל'דבר ראשון' על הרמטכ"ל החדש - ומאשים: "אנחנו לא משלמים מחיר על החטופים, אנחנו משלמים על המחדל | עוד בתכנית: איך ניסו ה"חאפרים" בנתב"ג לעבוד על העיתונאי? הכניעה של הקולומביאנים לאמריקאים ויוסי עבדו באייטם בריאותי שלא תשכחו | וגם: תחזית של עצב עם תקווה ומשהו קטן לנשמה (דבר ראשון)
בערוץ 12 פורסמו הערב ציטוטים מתוך מסמכים שנשלחו לראש הממשלה בנימין נתניהו על ידי השב"כ, ערב מתקפת הפתע על ישראל | בשב"כ הגיבו: "הדלפה מגמתית" | השר בן גביר: "קורא לראש הממשלה שוב להדיח את ראש השב"כ מתפקידו" (חדשות)
תחקירים מגלים שחלק גדול מהמידע של רוצחי הנוח'בה - מגיע ממידע גלוי שהחיילים מעלים בעצמם | בבדיקה שעשינו מצאנו עד כמה קל ופשוט לאסוף נתונים על הבסיסים הסודיים ביותר של צה"ל | כך באמצעות סרטון אחד נהרגו 40 חיילים | וגם, התוכניות הסודיות ביותר שנחשפו באמצעות הזמנת פיצה וגם שיחה עם מומחה המודיעין שמזהיר מפני החולשות הקיימות בצה"ל (מגזין, צבא)