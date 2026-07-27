ניסים סאאל, נחשב כיום לאחד החזנים הגדולים ביותר בעולם היהודי | מנחם טוקר יצא איתו למסע מרגש שעובר דרך חדר החזרות, הרגעים המותחים מאחורי הקלעים ועד להפתעה גדולה על הבמה | מה באמת קורה מאחורי הקול המטורף שלו? איך הפך למטאור בעולם החזנות בתוך ארבע שנים בלבד? מה הסוד הגדול שלו לשמירה על הקול בכל בוקר? ומה גורם לו לפרוץ בבכי אמיתי באמצע התפילה מול אלפי אנשים? • צפו במפגש המלא (חזנות)
ערב יום הכיפורים, החזן אלעזר וינוגרד נתן אמש (שני) ביצוע מרטיט ל"שומע קול בכיות" עם מנחם בריסטובסקי ומקהלת קולות ישראל בניצוחו של יענקל'ה רוטנר, מתוך קונצרט חזנות שנערך באלקנה • צפו בביצוע המלא (חזנות)
המשטר האיראני החבול והמוכה בעקבות המלחמה האחרונה מול ישראל, מנסה לשדר ניצחון איראני וחיי שגרה | בתקשורת האיראנית פורסמו היום (חמישי) תיעודים של קונצרט שנערך ב'שער החירות' בבירה ע"י הסימפונית של טהרן, בה נוגנו שירי מולדת וניצחון איראניים | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
ברשתות החברתיות הערביות פורסם בסוף השבוע האחרון תיעוד מזעזע בו נראים קיצונים איסלאמיסטים שפוצצו הופעה של הזמר מוחמד א-שייח' בעיירה סרמדא שבאזור אידליב בצפון מערב סוריה והשחיתו את ציוד ההגברה באולם, מאחר והם מתנגדים למוזיקה על בסיס דתי | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
שלושה שבועות לפני שנכנס לתפקידו כחזן בית הכנסת הגדול בירושלים, החזן אברימי קרישנבוים הופיע בפני עשרות מוזמנים בקונצרט אמונה שנערך בתיאטרון ירושלים, "כיכר השבת" מגיש תיעוד מביצוע קטע חזנות של תפילת "שמע ישראל".