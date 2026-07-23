אתן רגילות לפגוש אותו בסיר המרק או באורז של שבת, צובע הכל בצהוב עז ומעניק את הארומה המוכרת. אבל מתברר שהתבלין הכי עוצמתי במזווה שלכן מחזיק בסודות טיפוח שחוקרי עור בעולם כבר לא יכולים להתעלם מהם. הגיע הזמן להוציא את הכורכום מהמטבח ולהכיר מקרוב את המהפכה הצהובה שתעשה פלאים לעור הפנים שלכן (יופי, מאמע)
במשך שנים שכנעו אותנו שרק מעבדות בשוויץ יכולות לרקוח את סרום הפלא הבא. אבל אז הגיע המדע, הציץ ברשימת המרכיבים של קרמי היוקרה וגילה את האמת: חלק מהחומרים הפעילים הכי חזקים בעולם נמצאים אצלכן בארון, בגרסה הכי טהורה שלהם. כך תהפכו את המטבח למעבדת ביוטי (מאמע, יופי)
כולנו מורחות קרם פנים ומצפות לעור זוהר ורענן - אבל האם ידעת שהשגיאות הקטנות ביותר שאת עושה מדי יום עלולות לפגוע בתוצאה? מה שמומחים לרוב לא מספרים יכול להיות ההבדל בין עור מושלם לבין עור יבש או מגורה (מאמע, יופי)
בתוך ההמולה של החיים המודרניים, קל ליפול למיטה בלי להסיר איפור אחרי יום ארוך, בין אם בגלל תשישות, עצלות או סתם שכחה. שינה עם איפור היא תופעה שכיחה. עם זאת, להרגל זה יכולות להיות השפעות שליליות משמעותיות על העור והעיניים. הבנת ההשלכות הללו והחשיבות של ניקוי לילי נכון יכולה לסייע בשמירה על גוון עור בריא וזוהר (מאמע, יופי)
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם צריך כשרות לפסח בסיגריות, נרגילה, מוצרי קוסמטיקה ואיפור וכוסות חד פעמי? • צפו (יהדות)
חגים, אירועים, שידוכים, נישואים, עונות מתחלפות והשנים שעוברות - החיים הם אוסף של התחלות חדשות ורגעים שמגיע לך לחגוג כשאת הכי יפה שיש. רשת רונית רפאל-מדע היופי, מזמינה אותך ליהנות מטיפולי יופי ואסתטיקה בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ולתת גם לעור שלך להתחיל מחדש (בריאות האשה, מקודם)
כיצד מגיעה אישה חסידית מביתר עילית, החובשת מטפחת וכפי שהבנתם, הסנדלר הולך יחף והיא בעצמה איננה מורחת לק, לשדרג יום יום את המראה של לקוחותיה? האם מותר לטבול עם ג'ל ואיך גורמים לו להחזיק מעמד כמה שיותר? ראיון חג מיוחד עם סודות מאחורי הקלעים (יופי)