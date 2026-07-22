והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מפתיעה. את הקוסקוס אנו רגילים לאכול לצד בשר / עוף / דגים או בכלל בתוך מרק, אך הפעם הוא משמש כמרכיב עיקרי בסלט, יחד עם מלפפונים, בצל סגול - שניתן להמיר בירוק, נענע ומיץ תפוזים. כן, זה מרענן בדיוק כמו שנדמה לכם. בתאבון (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
מתכון הקוסקוס הזה שופע בטעמים אסליים ועמוס בירקות טריים ואפילו מעט חלבון יש בו, תודות לשקדים וגרגירי החומוס. כתוספת לשבת, לפורים, או סתם לארוחת צהריים. עם עוף בתנור או עם בשר - אתם מסודרים (מתכונים, אוכל)
לרוב הוא משודך למנות חמות, אך הנה דרך טעימה לא פחות להשתמש בו: הקוסקוס עומד להיות הכוכב החדש בסלט שלכם. מתכון לסלט קוסקוס קר עם דלורית צלויה וגבינת פטה שתוכלו לשמור לאירוח או לפנק את עצמכם לאחר יום ארוך (מתכונים, אוכל)
סלט מעולה שהתוצאה הסופית בהחלט עולה על סך מרכיביה ומציעה קערה מלאה במנה עסיסית וטעימה שתתחסל במהירות: מתכון לסלט קוסקוס וירקות מתובל היטב שאפשר להגיש כתוספת נהדרת לבשר או עוף או פשוט לאכול ככה (מתכונים, אוכל)