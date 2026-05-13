סיפורו קורע הלב של פאנץ', גור מקוק יפני שננטש על ידי אמו ומצא נחמה בבובת אורנגאוטן, הפך לתופעה עולמית עם מאות מיליוני צפיות | בעקבות סרטון ויראלי שבו הוא נראה נגרר על ידי קוף בוגר, נאלץ גן החיות להוציא הבהרה מיוחדת על שיעורי החיים המורכבים בטבע (חדשות בעולם)
קוף, שאחריו התנהל מרדף בימים האחרונים באזור רמלה ולוד, נדרס למוות בכביש 40 | מדובר בקוף גנון ירוק צעיר שהוברח לישראל | ברשות הטבע והגנים מציינים כי מדובר בקוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בארץ מאז מרץ 2025 - אז הוברחו לארץ עשרות קופים וכמה גורי אריות, ככל הנראה באמצעות רחפנים מירדן או ממצרים (בארץ)
הפגנות ענק בעקבות מעצר אברך מהפלג הירושלמי | יועז הנדל הודיע על הקמת מפלגה חדשה בשם "המילואימניקים" | אוקראינה הרחיבה התקפות כטב"מים לעומק רוסיה | נהג אוטובוס ערבי שפגע בקטין יהודי חויב לפצותו ב-32 אלף שקלים | במושב נהורה אותר קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק ברצועה במטבח |תחזית ועוד צפו
קוף קטן נצפה הבוקר על ידי תושבים באזור הרצליה פיתוח | פקחי המחלקה הווטרינרית העירונית, יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים, נמצאים בשטח בניסיון לאתרו | הקוף ככל הנראה מסוג סוואנה גונון ירוק | מדובר בקוף ה-36 שאותר בארץ רק בחודשיים האחרונים (בארץ)
בלשי המשטרה ביצעו חיפוש יזום בבית בנתניה ותפסו בפעם הראשונה בישראל קוף מסוג למור קטה - מין הנמצא בסכנת הכחדה עולמית שהוחזק בבית פרטי ובניגוד לחוק. פרט לקוף, נמצאו בבית חוחיות, זיקיות מצריות ופוחלץ של צבי ישראלי, החיות הועברו לחזקת צוותי רשות הטבע והגנים (משטרה)
משטרת ישראל ורשות הטבע והגנים אמרו היום כי אותר קוף נוסף בשכונה ערבית בירושלים | החיה הועברה לטיפול וטרינרי לאחר הגילוי | המשטרה ורשות הטבע והגנים מזהירים: מדובר בתופעה שעלולה להיות מסוכנת לבריאות הציבור (חדשות, משטרה)
המשטרה איתרה קוף נטוש בראשון לציון, סמוך למוסד רפואי, ועדכנה כי שוטרים שהיו במקום העבירו אותו לבדיקות וקבלת טיפול רפואי | בנוסף נמסר כי בבדיקת וטרינר נמצא כי הקוף סובל מ"חתך ארוך ומזוהם שנתפר גרוע בעבר לאורך כל הזרוע השמאלית" (בארץ)
בראשית השבוע התבשרו אזרחי ישראל כי מספר הקופים שנתפסו באזורים אזרחיים ברחבי הארץ - חצה את הדו ספרתי, מלבד ארבעת גורי האריות שנתפסו | עוד זה מדבר וזה בא, ודווח על תנין ונחש אנקונדה שנתפסו בבית אזרחי | יצאנו לסקור את הסיבות לנורמה שפשטה בישראל; גידול חיה אקזוטית בבית | וגם: כך תוכלו לגדל בעלי חיים אקזוטיים אצלכם בבית (מגזין, בארץ)