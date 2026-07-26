קופי המקוק בגיברלטר סיגלו לעצמם מנהג מוזר של אכילת עפר, בניסיון להתמודד עם תופעות הלוואי של המזון המעובד שהם גונבים או מקבלים מתיירים | מדענים מסבירים כי האדמה מרפדת את מערכת העיכול, מספקת חיידקים ידידותיים ומונעת ספיגת רעלים ממזון עתיר קלוריות, סוכר ומוצרי חלב (בעולם)
סיפורו קורע הלב של פאנץ', גור מקוק יפני שננטש על ידי אמו ומצא נחמה בבובת אורנגאוטן, הפך לתופעה עולמית עם מאות מיליוני צפיות | בעקבות סרטון ויראלי שבו הוא נראה נגרר על ידי קוף בוגר, נאלץ גן החיות להוציא הבהרה מיוחדת על שיעורי החיים המורכבים בטבע (חדשות בעולם)
בעקבות תגלית מפתיעה משנות ה-90, מדענים החלו לחשוף רשת מוחית יוצאת דופן שמופעלת גם כשאנו מבצעים פעולה וגם כשאנו רק צופים בה | נוירוני המראה, שנחקרו מאז בעלי חיים ובבני אדם, מציעים הסבר אפשרי לשורשי האמפתיה, הלמידה החברתית והיכולת להבין כוונות של אחרים. אבל לצד ההתלהבות התגלו גם מחלוקות: עד כמה הם באמת מעצבים את חיינו? (פסיכולוגיה)
מה מרגיש עורב כשמישהו בוגד בו? איך דולפין קורא בשם לחברו? והאם שימפנזים יודעים שאחרים לא יודעים? מסע בין מחקרים חדשים שחושפים עולם נפשי מורכב, מרגש ולעיתים גם מפתיע – שבו בעלי חיים מגלים קוגניציה, תרבות, רגשות ואפילו ניצנים של מודעות עצמית. כשהכל בעצם דרך חדשה להתבונן על מה שנצטווינו במצוות רבות להיזהר מ'צער בעלי חיים' (פסיכולוגיה)