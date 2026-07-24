לוחמי משטרת ישראל ביצעו חסימה דרמטית בכביש 6, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני ממוקד על רכב המוביל משלוח גדול בניגוד לחוק | השוטרים שפירקו את חלקי הרכב נדהמו לגלות את הממצאים בתוך תא נסתר ישירות מאחורי מערכת המולטימדיה של הרכב | צפו בתיעוד הסוער (בארץ)
תשכחו מסמים או שנהב פילים – הלהיט החדש בשוק השחור הבינלאומי קטן בהרבה, אבל יקר בטירוף | גילוי בנמל התעופה בניירובי חשף רשת הברחה חובקת עולם שמוכיחה שלפעמים, המלכות האמיתיות נמצאות בתוך מבחנה (חדשות בעולם)
במבצע בינלאומי חסר תקדים, הצליחו הרשויות בספרד לשים יד על מטען סמים אדיר בשווי של קרוב למיליארד דולר, שנועד להציף את היבשת | תפיסת הענק על סיפונה של הספינה "ארקוניאן" שוברת את כל השיאים הקודמים ומנחיתה מכה אנושה על נתיבי ההברחה הימיים (חדשות בעולם)
רוברט פ. קנדי ג'וניור, שר הבריאות של ארצות הברית, אמר כי בעברו "הסניף קוקאין ממושבי אסלות" | הדברים נאמרו במסגרת שיחה על עברו בהתמכרות לסמים ועל השתתפותו במפגשי תמיכה | ההתבטאות עוררה ביקורת נרחבת וקריאות לפיטורים (בעולם)
המשטרה האוסטרלית תפסה 2.34 טון קוקאין במבצע רחב היקף: 11 גברים ושני קטינים נעצרו לאחר שניסו להבריח את הסמים לאוסטרליה דרך הים, בתפיסה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, שנעשתה בשיתוף פעולה עם רשויות בינלאומיות (חדשות, בעולם)
שלושה תושבים בדואים, ניסו להימלט מהמשטרה ומהצבא - תוך ניגוח ניידת וסיכון לוחמים, לאחר שהתצפיתניות זיהו אותם מנסים להבריח סמים מסוג קוקאין וחשיש בשווי של כ-6 מיליון ש"ח | השלושה נעצרו • תיעוד הפעילות (חדשות משטרה)