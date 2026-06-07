נאביד אכרם, המחבל הצעיר שביצע ביום ראשון טבח המוני של יהודים בסידני בזמן אירוע חנוכה, עבר תהליך של רדיקליזציה לפני ביצוע המעשים הנוראים | לפי הדיווח ב'רויטרס', נאביד היה חלק מתנועה אסלאמית שמטרתה הייתה להפיץ את האסלם, ולאחר מכן עבר הכשרה בלימודי ערבית וקוראן | חברו שהכירו מגיל צעיר לפני תהליך ההקצנה, אמר שהוא בהלם מהאירוע (חדשות, בעולם)
עובד ערבי ממזרח ירושלים, פרסם בחודשים שאחרי מתקפת חמאס ציטוטים וקטעים מהקוראן נגד ישראל • בעקבות הפרסומים עובדים הביעו חשש מהתנהגותו והתלוננו עליו עד שפוטר • בית המשפט קבע כי בשל הקרבה לאירועי המלחמה ניתן לקבל את פיטוריו - ודחה את העתירה שהגיש העובד נגד מעסיקיו (חדשות)
הרשויות בשבדיה נתנו אישור בפעם השנייה לשרוף היום את הקוראן, הפעם אל מול שגרירות עיראק בשבדיה | בתיעוד נראה סלוואן מומיקה דורך על הספר ומעיף אותו כמו כדור | בתגובה שגריר שבדיה בעיראק גורש מהמדינה (בעולם)