הרב אהרן מרגלית התארח אצל ישראל מאיר בפודקאסט 'פרוזדור' ומדבר על הכל | מהילד "שיש לו מחלה" ועד ההצלחה בחיים | "לומר שלי היו כוחות מיוחדים?", תמה הרב מרגלית. "הייתי ילד רגיל לגמרי" | הוא גם נותן טיפים מעשיים לכולנו: "את המציאות אי אפשר לשנות, אבל את נקודת המבט - אפשר!" • צפו (פודקאסט)
מעל 7% מהאוכלוסייה יסבלו מהפרעת אכילה במהלך חייהם - נשים יותר מגברים | במסגרת התוכנית 'מאפילה לאורה' מתארחת רוני פישמן, מי שבעצמה התמודדה עם אנורקסיה ובולמיה ומתוך האתגר והקושי צמחה להיות תזונאית קלינית וספורט | איך זה מתחיל ואיך ניתן למנוע ולטפל? | על חוסר שליטה וייאוש ועל התקווה שיש לכל אחד ואחת | צפו (מאפילה לאורה)
במסגרת התוכנית "דבר ראשון - אנחנו", אירחנו את הפסיכותרפיסט אלון סגל לשיחה גלויה על הדרכת הורים בימי מתח ומלחמה שלא נגמרת, התמכרויות והקושי בחזרה לשגרה • וגם, מזרחן 'כיכר השבת' על העימות בין איראן לסעודיה, סיור וירטואלי במקלטים המפוארים בעולם ורב התוכנית בחיזוק לנשמה • צפו (דבר ראשון)
כך הפך האבא את יעלי בת השנתיים לסיפור השראה מרגש - ומחזק מיליוני צופים | בראיון מרגש, דוד מתן מלמד שמוגבלות אינה מגדירה את האדם וגם משיב לשאלה החשובה איך צריך להתייחס לנכות | על הקושי והמשברים ועל ההתמודדות, איך מתמודדים עם כזו בשורה ולמה לא היה בוחר אחרת? (מאפילה לאורה)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': איש המקצוע מעניק בשיחה מיוחדת כלים להתמודד עם המציאות המורכבת | ראיון עם ראש המועצה, שליווה 10 שנים את המאבק להחזרת אורון שאול הביתה | וגם: כך פוטין ניסה להפיל מטוסים במערב וזו הסיבה שהוא עצר, את מי איראן חטפה? |ופינת רץ ברשת עם תיעוד מטורף מההצלחה והכישלון של האיש העשיר בעולם (דבר ראשון)
כאב אצל נשים שונה מזה המתרחש אצל גברים. כאב הוא תחושה שמהווה מנגנון התרעה על בעיה או סכנה. בעשורים האחרונים התבררו חלק מהמנגנונים שבאמצעותם מייצר המוח את חוויית הכאב ברוב המקרים הוא יכול להתפרש ככאב פסיכולוגי יותר * מה ההבדל בין כאב נוסיספתי ובין כאב נוירופתי ואיך בעצם פועלות תרופות המקלות על תחושת הכאב? (בריאות)
אז אלו הם החיים? באנו לפה לסבול בשביל הפוגות ההנאה? כלומר, טרדות החיים, קשיי החיים, 'כאפות' בלתי צפויות ממישורים שונים בחיים 'התכווצויות' כלכליות, בשביל רסיסי ההנאות מידי סופשי"ם, אלו הם חיינו? לשמחתנו מסתבר שלא, לגמרי לא (תרבות)