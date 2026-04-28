בפעם השנייה ברציפות, זכו מאות חסידי חב"ד מארץ הקודש להמריא בטיסת הצ'ארטר לאמא אטא, לציון הק' של רבי לוי יצחק זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש | על הטיסה: משלחת גדולה של ראשי הכוללים 'תפארת זקנים לוי יצחק' (חסידים)
נשיא קזחסטן הביע היום, בשיחתו עם נשיא המדינה הרצוג שהגיע לביקור ממלכתי במקום, כבוד לציון רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש, הטמון במדינה: "אתר תרבות לאומי עבור עמנו, ואני מאמין שזה גם סימן למורשת חיובית מאוד ולשיתוף פעולה בין שתי המדינות" (בעולם)
הנשיא האמריקני הכריז כי קזחסטן תהיה המדינה הראשונה להצטרף להסכמים בתקופת כהונתו השנייה, כאשר לדבריו יש מדינות נוספות הממתינות להצטרף להסכמים | נשיא קזחסטן טוקאייב לא התייחס לנושא כלל בפגישה | בארה"ב הסבירו כי המהלך נועד לייצר מומנטום מחודש להסכמי אברהם (חדשות)
המיליארדר הישראלי-קזחי אלכסנדר משקביץ, שעמד בראש קונגרס יהודי קזחסטן, נפטר אמש בגיל 72 | משקביץ היה יו"ר הדירקטוריון של קבוצת משאבי אירו-אסיה משנת 2014 עד 2024, וכן יו"ר הדירקטוריון של הבנק האירו-אסיה JSC במשך שנים רבות | ת.נ.צ.ב.ה (דיין האמת)