זוג מקזחסטאן נתפסו על חם לאחר שרימו באמצעות מצלמות נסתרות במשחקי קלפים בקזינו באוסטרליה | החשד נגדם התעורר לאחר שהשניים זכו פעם אחר פעם בסכומים עצומים, הם נעצרו במהרה על ידי המשטרה שאיתרה על גופם מצלמות נסתרות (בעולם)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
איש עסקים ישראלי נעצר לפני כחודשיים בקפריסין הטורקית, בחשד להחזקה ושימוש בכסף מזויף בקזינו פאשה | לצערו ולאכזבתו של איש העסקים הישראלי, מאז הוא נותר במעצר ללא סיוע קונסולרי מכיוון שישראל לא מכירה בחלקה הטורקי של קפריסין, ואין לה שגרירות שם (בעולם)
עימות מילולי בכנסת בין סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס לח"כ אורן חזן מ'הליכוד'. חזן: "ההתעסקות עם הכספים באוצר בלבלה אותך?". כהן: "הקזינו בלבל אותך?". חזן שקרא לעב כהן "חוצפן" וסירב לחזור בו הוצא מהמליאה • צפו (פוליטי)