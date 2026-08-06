קטאר הותקפה מספר פעמים על ידי איראן, אך המשיכה לשלוח משלחות לטהרן ולהיפגש עם בכיריה | קטאר מחזיקה בסיסים אמריקנים, ומקיימת קשרים קרובים עם חיזבאללה, חמאס וגם איראן | הסוד מאחורי האסטרטגיה הקטארית (מדיני)
תחקיר של הניו יורק טיימס חושף את מעורבותו האישית של הנשיא בהסבת המטוס • מערכות בטיחות חיוניות לא הותקנו בשל לחץ הזמנים | המירוץ החל כאשר הנשיא טראמפ הורה להאיץ את לוחות הזמנים באופן לא ריאלי, מה שעלה למשלם המסים מאות מליונים | הפשרות שנעשו בדרך - והמחיר ששולם באנקרה (בעולם)
קטאר עוסקת מאחורי הקלעים במאמצים לשחרור עצורים מבני הקהילה היהודית באיראן | הקטארים מעורבים במספר מקרים, כולל היהודים שנעצרו לאחרונה | ישנם סך הכל חמישה מבני הקהילה היהודית באיראן שעצורים בכלא בשל האשמות שונות (העולם הערבי)
שיירות ארוכות של מכליות נפט תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס בעקבות תקיפות של ארה"ב באיראן | הפגיעה בתשתיות התחבורה מאיימת לשבש את אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם ולהעמיק את הלחץ על משטר האייתוללות (חדשות בעולם)
מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)
על אף ההכחשות בטהראן, הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו Truth Social כי "איראן ביקשה להיפגש. הפגישה תיערך מחר בדוחא" | דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי השליחים המיוחדים של הנשיא, סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר ישתתפו בפגישה בדוחא (בעולם)
אזרח קטרי נהרג ותושב ערבי נפצע מפגיעת רסיסי פעילות צבאית בים, כך לפי הודעה של משרד הפנים הקטארי | משרד הפנים הקטרי פתח בחקירת נסיבות היעלמותו ופגיעתו של כלי השיט, אך מסר כי האירוע התרחש כתוצאה מ"פעילות צבאית באזור" (מדיני)
מערכות ביטחוניות ישראליות מתקדמות הותקנו בחשאי במטוסי פאר בקטאר. לפי תחקיר שפורסם ב'הארץ' על ידי העיתונאי עודד ירון, מטוסו של האמיר הוגן על ידי מערכת "מגן רקיע" מתוצרת חברת אלביט הישראלית | הפרדוקס המדיני נחשף (תקיפה והגנה)
מומחי סייבר ואבטחת מידע נדהמים למול תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עושה שימוש בכרטיס שאינו שלו - לצד ראש ממשלת קטאר א-תאני | "מומחי אבטחת מידע תולשים את שערותיהם", כתבה מומחית OSINT ישראלית ברשת איקס (מעניין)
ה"כיבוש" הכלכלי של קטאר כלפי הממשל האמריקני הושלם בסוף השבוע כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג את המטוס החדש שקיבל מהממשל הקטארי | באורח תמוה, צבעו של המטוס דומה באופן מחשיד לצבע דגל קטאר - אדום, במקום הכחול ששלט עד כה ב'אייר פורס 1 הקודם" (בעולם)
טראמפ השתגע, זה לפחות הרושם שנוצר אחרי שהגיעו הדיווחים השונים אודות ההסכם שנרקם בינו לאויב האיראני | לא שעד כה נחשב נשיא ארצות הברית לאדם יציב במיוחד, אבל להעניק 300 מיליארד דולר לאויב המושבע של ארה"ב שקורא להשמדתה - זה באמת מעבר לכל דמיון | אז מה עובר על טראמפ? כל התשובות - בפנים (מגזין כיכר)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אירח אמש לפגישה את אמיר קטאר במסגרת מפגש ה-G7 | השקרים שאמר נשיא ארה"ב נגד ישראל בפני גדול אויביה, מממן החמאס מקטאר, כבר פורסמו בהרחבה | אבל היה קטע אחד מדהים לא פחות של טראמפ - שעסק דווקא באיראן (בעולם)