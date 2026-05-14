קרב האגרוף על חגורת האליפות העולמית בטורקיה הסתיים בכאוס מוחלט כשקהל המעריצים הסתער על הזירה ותקף את המתאגרף המנצח | צפו ברגעים בהם אירוע ספורט יוקרתי הופך לזירת קרב אלימה בין נציגי רוסיה וטורקיה שזעזעה את עולם האיגרוף הבינלאומי (חדשות בעולם)
אירוע אלימות חריג וקשה התרחש לפני שעה קלה בבית המשפט בבאר שבע | צוותי רפואה העניקו סיוע רפואי לשני צעירים שנפצעו קשה וקל בעקבות אירוע אלימות ברחבת הכניסה לבית המשפט | סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית | תיעוד (משטרה)
מסע אחרי פטירת ראש הישיבה זצ"ל | בימים האחרונים נכנסה לתוקפה הרפורמה החדשה בתוכנית התחבורה הציבורית, מי הרוויח ומי בא בטענות | תיעוד בלעדי של המרדף אחרי החמץ | שורד שבי באמירת ״שמע ישראל״ מהמיגונית בה נחטף והתחזית המעצבנת (דבר ראשון)