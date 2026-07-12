כתב אישום הוגש נגד נער בן 13 שהצית בשבוע שעבר את שיערה של אישה בת 69 באוטובוס בנתניה | לפי האישום, במהלך הנסיעה הנער וחבריו דיברו בקול וקיללו, והוא הצית את שיערה של האישה לאחר שהיא העירה לו על כך | האישום מייחס לו ביצוע עבירות של הצתת אדם וניסיון לחבלה חמורה | במקביל, הפרקליטות ביקשה שהנער יועבר למוסד סגור "בשל מסוכנתו הרבה" (משטרה)
קטין בן 17, ללא רישיון נהיגה, לקח את הרכב של הוריו בשעת לילה מאוחרת ונהג במהירות 156 קמ"ש בכביש 6 | בהמשך, הוא נמלט מניידת משטרה ואחרי מרדף ממושך התנגש ברכב אחר וגרם לפציעתו של הנהג | בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני הוגש בעניינו כתב אישום | צפו (משטרה)
פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (רביעי) לבית משפט השלום לנוער באשקלון כתב אישום נגד תושב המרכז, שחצה את הגבול לרצועת עזה כמה חודשים מתחילת המלחמה | על פי כתב האישום, החשוד שחדר לשטח הרצועה "סיכן את חייו ואת חייהם של חיילי צה"ל בשל סכנת ירי" (בארץ)