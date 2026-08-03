יוזמה חדשה בקואליציה: ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) הגיש הצעת חוק המבקשת לאפשר העמדה לדין של קטינים מגיל 10 שביצעו פשעים חמורים כמו רצח ואלימות קשה. השר לביטחון לאומי בן גביר מעניק גיבוי מלא: "ילד בן 10 שמסוגל לדקור, מסוגל לעמוד לדין" (בארץ)
אחרי שנתיים של בדיקות ביטחוניות ומאבקים משפטיים, ממשלת קנדה הודיעה כי טיקטוק תוכל להמשיך לפעול במדינה, בכפוף לקיום מנגנוני פיקוח חדשים, שמיישרים קו עם נהלי האיחוד האירופי | הדרישות החדשות כוללות הגנות מחמירות על פרטיות משתמשים וצעדים מחמירים להגנה על קטינים (טכנולוגיה)
דרמה בישיבת נר זרח בעוצם: התלמידים פונו מהמתחם בגלל אקדח שנמצא במתחם נטוש | ייאוש טוטאלי: במפלגות החרדיות נערכים להקדמת הבחירות | המנהיג הגר"ד לנדו בהתייחסות חריגה לגל המעצרים: "הם צריכים לחשוש" | נתניהו המריא לארה"ב - ינסה למנוע הסכם עם איראן | דרמת פשע מתגלגלת במודיעין עילית: סיקור נרחב עם כל הפרטים (מעייריב)
המשרה הגישה כתב אישום נגד שני אחים קטינים ממודיעין עילית, החשודים בסחר בסמים מסוכנים בין כתלי מוסדות החינוך בעיר | החקירה התחילה לפני מספר שבועות בעקבות תלונות על אירועי אלימות, שוד והתפרצויות שהתרחשו בעיר | צפויים כתבי אישום נוספים (בארץ)
אל מול גל אלימות חסר תקדים ושימוש ציני בילדים כ"חיילים" בארגוני פשיעה, שוודיה מכריזה על מצב חירום לאומי | הממשלה מקדמת חקיקה שתאפשר להעמיד לדין פלילי ילדים בני 13 בלבד, בצעד שמעורר סערה וחשש כבד ברחבי המדינה (חדשות בעולם)
תיעוד דרמטי של פעילי ימין שחדרו לגבול עזה | המשטרה משליכה רימוני הלם במרכז ירושלים | דיון על בית דין צבאי מיוחד למחבלי הנוח'בה | אין פריצת דרך בחקירת היימנוט | 22 שנות מאסר לעבריין שפגע ב-9 קטינים | תחזית מזג האוויר והתיעוד הקיצוני היומי | היום בכיכר • צפו
פרקליטות המדינה הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד שני קטינים תושבי המשולש, הנאשמים בקשירת קשר לביצוע פעולות טרור, לאחר שגויסו כחברי חוליה במטרה לבצע פיגועי טרור נגד גופי ביטחון ישראלים (ביטחון)