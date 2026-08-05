ברקע הימשכות התקיפות הההדיות בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר מסר כי המתווכים הציעו הפסקת תקיפות למשך 10 ימים, במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית (בעולם)
לפי דיווח בכלי תקשורת זרים, המשלחת הישראלית קיימה דיונים על חילוקי הדעות הקשורים לזמנים ותאריכים של השלב הראשון בעסקת חטופים, כמו גם על מספר האסירים שישוחררו • ב'וול סטריט ג'ורנל', דווח, כח על פי הערכה בקרב המומחים, למרבה הצער, רק פחות מחצי מהחטופים בחיים (פוליטי, מדיני)
שעה קלה לאחר האירוע, קטר הרכבת מדבר לראשונה: "ראיתי את המיניבוס מרחוק, בערך ממרחק של 200-300 מטרים, אבל לא הספקתי לעצור. כנראה שהנהג דיבר עם הנוסעים שלו ולא שם-לב למתרחש. הוא הגיע מהר מידי. במקום שיפסיק לנסוע, הוא פשוט נעצר על מסילת הרכבת" (חדשות, בארץ)