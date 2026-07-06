קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, קידוש בשבת בבוקר: האם מותר לאשה לאכול לפני קידוש, והאם יש הבדל בין אשה שמתפללת שחרית, לאשה שמתפללת מנחה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: לא שמע בקידוש או בהבדלה ברכת 'הגפן' - האם יצא ידי חובה? • צפו (יהדות)
ליל הסדר מגיע בימי מלחמה שבהם משפחות רבות יושבות ליד שולחן החג עם אוזן כרויה לצופרי האזעקה | השאלות ההלכתיות בוערות: מה עושים אם האזעקה קוטעת את הקידוש? מה הדין אם נאלצנו לצאת למקלט באמצע אכילת המצה? ויש גם שאלה שחייל אחד שאל | הגאון הרב גדעון בן משה במשדר "בני מלכים" עם יוסי עבדו מגיש את המדריך ההלכתי המלא • צפו (פסח בכיכר)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ליל הסדר בצל האזעקות: שתיית רביעית יין בכוס הראשונה כדי לקיים "קידוש במקום סעודה" • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
"גביע השמחה" הוא גביע הקידוש העתיק ביותר הידוע בעולם, המתוארך למאות ה-11 או ה-12, והוא חושף סיפור מדהים על קהילה יהודית משגשגת בח'וראסאן שעל דרך המשי | החודש הוא יוצא למכירה אספנים רבים לוטשים עיניים ובינתיים המחיר רק עולה (חדשות בעולם)
האם מותר לאכול לפני התקיעות, והאם יש הבדל בין היום הראשון לשני? כדי לענות על שאלה זו, נראה את מחלוקת הפוסקים האם מותר לאכול לפני קיום מצוות, האם יש הבדל בין מצוות נטילת לולב לבין תקיעה בשופר, והאם האוכל לפני תפילת מוסף צריך לקדש קודם אכילתו (יהדות)
עומר שם טוב, שחזר מהגיהנום בעזה אחרי כ-500 ימים, סיפר באירוע הצדעה שנערך לכבודו בארגון קשר יהודי, חשף כיצד הצליח לעשות קידוש בשבי מידי ליל שבת, מבקבוק קטן של מיץ ענבים שלא נגמר ולא התקלקל | צפו (חדשות בארץ)
בבית מדרשו של האדמו"ר ממונקאטש נערך השבוע שעבר ביום הקריאה מעמד 'קריאת שם' לרגל לידת נינתו של האדמו"ר, נכדה לבנו בכורו הרה"צ ר' חיים אלעזר רבינוביץ ראש ישיבת מונקאטש, בת לבנו הרב אהרן נכד הגה"צ אב"ד רודניק | אחר שאבי הבת עלה לתורה ערך האדמו"ר 'מי שברך' והעניק שם לנינתו, בסיום התפילה היסב האדמו"ר למסיבת לחיים יחד עם בני המשפחה והחסידים לכבוד השמחה (חסידים)