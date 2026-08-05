לפחות 15 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו במהלך הלילה כתוצאה מגל תקיפות רוסי נרחב באזור הבירה קייב | התקפה זו מהווה חלק מהסלמה גוברת של שני הצדדים לעבר תשתיות אזרחיות ולוגיסטיות | במקביל דיווחה רוסיה על תקיפה אוקראינית נגדית נגד מרכז לוגיסטי בשטחה (חדשות)
86 שנים לאחר שנכלא בידי המשטר הסובייטי רק בשל היותו רב ומנהיג יהודי, הונצח אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל בבית המעצר שבו הוחזק ● מפקד בית המעצר השתתף בטקס והביע צער על העוול שנגרם לו (חרדים)
ישיבת חירום התקיימה בקייב לקראת הגעת עשרות אלפים לאומן בראש השנה, אך במקביל מתגלה קושי בישראל. רבה של אומן רבי יעקב ג'אן פנה למירי רגב בבקשה דחופה להסדיר חניה למטוסים בנתב"ג, מחשש כי חוסר במקומות ימנע מרבבות הנוסעים להגיע ליעדם (חרדים)
פרסום דוח הנתיחה הבוקר בדבר מותו של הסנטור לינדזי גראהם מקרע באבי העורקים עורר דיון רפואי ופורנזי בשאלה האם ניתן לגרום לממצא זה באופן מכוון באמצעות הרעלה | מומחים רפואיים מבהירים כי מבחינה תיאורטית, כדי שחומר כימי יוביל לקרע פתאומי בכלי דם מרכזי, עליו לחולל זינוק קיצוני ומסיבי בלחץ הדם או בקצב הלב של הקורבן (חדשות)
מקתפה חריגה וקטלנית במיוחד פגעה הלילה ברחובות קייב, 18 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו | מאות כטבמ"ים וטילים בליסטיים האירו של שמי הלילה של הבירה האוקראינית, לאחר מתקפות חריגות בהיקפן שביצע צבא אוקראינה נגד מטרות במוסקבה בימים האחרונים (בעולם)
קייב משיקה את TROPHYLAB – פלטפורמה דיגיטלית חסויה המנגישה למערב את השלל הטכנולוגי שנלכד בשדה הקרב. מומחים זרים ינתחו טילים היפרסוניים, כטמ"מים וטנקים מתקדמים, כדי לפתח אמצעי נגד למערכות הלחימה של מוסקבה במלחמה העקובה מדם באוקראינה (תקיפה והגנה)
600 רחפנים ועשרות טילים מחקו בתים של חברי קהילת בית חב"ד בקייב אוקראינה והותירו אותם ללא קורת גג. אלא שדווקא מתוך האפר, בבוקרו של בליץ רוסי חסר תקדים, נחנך כולל לימוד לפנסיונרים: "זה הניצחון שלנו" (בעולם)
כאשר השמש עלתה מעל קייב, היא חשפה עיר אפופה בעשן שחור וריח חריף של חורבן, לאחר לילה שבו מאות טילים וכטב"מים הפכו את הלילה ליום | בתיעודים מצמררים נחשפת עוצמת ההרס של ה-"אורשניק" ההיפר-סוני וטילי השיוט החמקנים, שלא הותירו לתושבים ברירה אלא להסתתר במעמקי המטרו בזמן שהאדמה מעליהם רועדת (חדשות בעולם)
לראשונה מאז תחילת הלחימה, הפוגת השקט היחסית בין רוסיה לאוקראינה אפשרה לקהילה היהודית בקייב לקיים אירוע חגיגי ומרגש במיוחד | זוגות צעירים לצד זוגות בני 65 ו-92 נישאו באותו ערב | האירוע עורר עניין רב בעיר וזכה לסיקור תקשורתי מקומי | הרב יונתן מרקוביץ' מקייב: "דווקא מתוך המציאות המורכבת אנשים בוחרים להמשיך את שרשרת הדורות" (בעולם היהודי)
סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
ארבע שנים למלחמה באוקראינה: הרב הראשי של קייב, יונתן מרקוביץ', בראיון ל"כיכר FM" על החיים בלי מקלטים, גיוס החובה שקורע משפחות, והסיפור המדהים על היהודי שחזר בתשובה בזכות כתב אישום. האם אפשר לחגוג פורים תחת אש? (כיכר FM)
אחרי הפסקה שארכה מספר ימים בלבד לבקשת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הלילה חזרה רוסיה לתקוף מתקני אנרגיה אוקראינים | המטרה: בירת אוקראינה קייב והעיר השנייה בגודלה חרקוב - לפחות תשעה נפצעו ואלפים נותרו ללא חימום בטמפרטורות קפואות (חדשות)
בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' מתאר רבה הראשי של קייב, הגאון הרב יונתן בנימין מרקוביץ', את חג החנוכה בצל המלחמה • מהמחסור בחשמל ברוב שעות היום ועד הפגיעות הישירות בבתי כנסת ובתי עלמין • וגם: ההפתעה בנוגע לאנטישמיות באוקראינה והמסר המרגש מתוך החושך | צפו בראיון המלא (חנוכה)
מומחית לרפואת השמנה מסבירה אילו סופגניות אפשר לאכול בלי רגשות אשם | פינת חנוכה בעולם עם הרב בקייב שבאוקראינה | שמות הקדושים מהפיגוע באוסטרליה והתירוץ של ראש הממשלה | מתנדב ההצלה הצדיק שנהרג הלילה בתאונת אופנוע ועוד שפע של תוכן מעניין לחג החנוכה | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)