ילדה בת שבע וחצי פונתה למרכז הרפואי הדסה עין כרם כשהיא סובלת מכוויות כימיות קשות בדרגה 2, זאת לאחר שמשחק פופולרי שקיבלה בקייטנה התפוצץ והחומר שבתוכו בא במגע עם עורה | הילדה עברה הליך רפואי מורכב של הטריה וחיטוי תחת טשטוש ביחידת הכוויות של בית החולים (בארץ, בריאות)
בזמן שיותר מ-20 אלף ילדות חרדיות מילאו את קייטנות החנוכה ברחבי הערים החרדיות, ישנן ערים ואזורים חרדים, בהם לא התקיימו הקייטנות והתושבים הביעו את התסכול שלהם: "גם לנו מגיע מה שיש בכל הערים" (חדשות חרדים)
האם באמת נשלחו 1,000 צווים? | ההישג של גפני למוסדות הפטור ומחאת האופוזיציה | מעמד הכתרת 22 מורי הוראה | סיכום הילולת האור החיים הקדוש | חבר המועצת מחתן נכדה בליל שבעה עשר בתמוז - הפסיקה של הגרי"ש | הלוויתו של איש מד"א החרדי מפתח תקווה (מעייריב)
חברי ועדת הכספים של הכנסת אישרו הבוקר הקצאה תקציבית של 17 מיליוני שקלים מהכספים הקואליציונים לטובת מוסדות הפטור החרדיים לצורך מימון פעילות "בית הספר של החופש הגדול" | יו"ר הועדה חה"כ משה גפני אמר לאחר ההצבעה לחברי האופוזיציה שהתנגדו: "אתם מנסים בכל דרך לעשות לנו רע כדי שנעזוב את הממשלה. לא יעזור לכם!" | עימות נרשם גם עם חה"כ פינדרוס שכינה את המתנגדים 'אנטישמים' (פוליטי מדיני)
תקציב הקייטנות למגזר החרדי העומד על 32 מיליון שקלים מעורר מאחורי הקלעים מאבק של ממש בין 'החינוך העצמאי' לראשי הערים ישראל פרוש מאלעד ומאיר רובינשטיין מביתר עילית • הסיבה למאבק: מי יפעיל את הקייטנות, העמותות שזכו - כדרישת 'החינוך העצמאי' או העיריות - כדרישת פרוש ורובינשטיין (חרדים)
שר האוצר משה כחלון הודיע כי משרדו יתקצב גם את הקייטנות החרדיות בחופש הגדול, זאת בהתאם להסכם הקואליציוני עם יהדות התורה. עם זאת, לא ברור אם מדובר בתקציב מלא של 50 מיליון שקלים או פחות מכך. בשנה שעברה נעדרו החרדים מתקציב משרד החינוך עבור הקייטנות, מה שעורר זעם חרדי (חרדים,ארץ)