מכורים לאייס קפה של הקיץ אבל נמאס לכם שההתמכרות הזו שוברת את הכיס?
תנסו פעם אחת להכין לבד ותקבלו מתכון למרקם אוורירי וקרמי בדיוק כמו בבית קפה.
זה הפינוק המרענן והמושלם לימים החמים, שגם הילדים פשוט יעופו עליו! (אוכל ומתכונים)
דמיינו תחתית עוגיות פריכה, שכבת קרמל נמתח עם פקאנים קראנצ'יים, עוגת גבינה נימוחה בטירוף - וכל התענוג הזה עטוף בשוקולד מתפצפץ. זה בדיוק הביס המושלם שיהפוך אתכם לכוכבים של כל אירוח, רק אל תשכחו להכין כמות כפולה כי התבנית הראשונה תתחסל עוד לפני שתספיקו לצלם (אוכל ומתכונים)
תשכחו מכל מה שידעתם על הקינוחים הנדושים של פורים: הכירו את ה"מילפיי" שהתחפש לאוזן המן בשלוש קומות של קראנץ' צרפתי וקרם וניל חלומי. זהו הקינוח שייגנב את ההצגה בסעודת הפורים עם אפקט "וואו" מטורף של קונדיטוריה יוקרתית והכל ב-15 דקות עבודה בלבד. מנה מרשימה, מושחתת וקלה להכנה שתשאיר את האורחים שלכם פעורי פה (אוכל ומתכונים)
זה נראה כמו קינוח של קונדיטוריה יוקרתית, מרגיש כמו פינוק מתוק וממכר ומוכן בפחות מ-10 דקות עבודה | טראפלס תמרים עם חמאת שקדים ושוקולד מריר הם הלהיט החדש שמככב במקפיאים של מי שמבין באוכל טוב | מושלם לאירוח, לשבת, או לרגע שבו חייבים משהו מתוק אבל לא מתפשרים על איכות (אוכל ומתכונים)
שכחו מקינוחים מסובכים. במתכון הבא נגלה לכם את הסוד להכנת כוסיות חלביות מושלמות המשלבות בסיס ביסקוויטים פריך, מוס גבינה עשיר וקטיפתי, וציפוי קרמלי של ריבת חלב ואגוזים. קינוח אישי, קל להכנה, שגורף מחמאות בכל פעם מחדש (אוכל ומתכונים)
ריח התפוחים והקינמון שמתפזר בבית בערב שבת הוא מסוג הדברים שאי אפשר לעמוד בפניהם | עוגה פריכה ורכה בו־זמנית, כזו שנעלמת מהשולחן הרבה לפני שמספיקים להגיד "קינוח" | מתאים גם כתוספת לבשר למשפחות שאוהבות מתוק (אוכל ומתכונים)
מלי יהודיוף עם עוגה מפילה לסתות לחג הסוכות. העבודה כוללת כמה שלבים, אך אינה מסובכת והתוצאה סופר מרשימה וטעימה: מתכון לעוגת טרייפל שוקולד מקושטת בכדורי טראפלס וגנאש אגוזי לוז מלמעלה. כן, יש כאן טונות של שוקולד - וזה כיף חיים. בואו (מתכונים לסוכות, אוכל)
אתם חייבים לנסות לפחות פעם אחת להכין את הקינוחים שלכם בעצמכם - ומלי יהודיוף תלווה אתכם שלב אחר שלב עד לתוצאה המדהימה: טארטלט במילוי 3 שכבות של קרם פיסטוק, מרמלדת פטל וגנאש שוקולד לבן ופטל - קינוח מרשים וחגיגי שאפשר להכין במנות אישיות או פאי אחד גדול ולקשט באינסוף דרכים (מתכונים, אוכל)
מה יש לכם לעשות עכשיו חוץ מלהתפנק? בדיוק. לכן ארגנו לכם את המתכון המעולה הזה לפודינג שוקולד עשיר במרקם קרמי חלק ו"סאטני" וטעם שמזכיר פאדג' עסיסי ומתוק. כדי להרגיש אנינים אמיתיים, הוסיפו נגיעת קרם פרש מעל, לחמיצות מענגת. 20 דקות עבודה בלבד, 4 שעות צינון - והפודינג מוכן (מתכונים, אוכל)
כשצריך קינוח וצריך אותו מהר תקתקו את זה: מתכון לאגסים אפויים עם קראמבל שקדים ומייפל - קינוח מהיר, אלגנטי ומתוחכם שנותן יופי של פייט לעוגת שלוש-שכבות או פאי מפואר. אין לכם אגסים? לכו על תפוחים (מתכונים, אוכל)