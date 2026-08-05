בלי לעמוד ליד הכיריים ובלי להפוך אפילו פנקייק אחד: בלילה פשוטה נכנסת למחבת לוהטת ויוצאת מהתנור כפנקייק ענק, תפוח וזהוב, שממלא את המטבח בריח חמאתי משגע. השוליים פריכים ושחומים, המרכז רך ונמס, ומעל הכול נערמים קצפת קרה, פירות קיץ עסיסיים ורוטב מתוק שמחלחל לכל ביס (אוכל ומתכונים)
פיצה היא מזמן לא רק גבינה צהובה ורוטב עגבניות. המנה הזו לוקחת את ה"אפל קריספ" המוכר והופכת אותו לקינוח קריספי, דקיק ומקורי שפשוט כיף להגיש למרכז השולחן. עם בסיס עוגיות פריך, פרוסות תפוחים דקות וזיגוג קרמל מעל, מדובר במנה צבעונית ומנצחת שתתחסל לכם עוד לפני שהקפה יספיק להתקרר (אוכל ומתכונים)
הקיץ מביא איתו חום, חופשות – והמון פירות מדהימים! במקום סתם לאכול את האבטיח ישר מהקופסה או לראות איך התותים מתחילים להתקלקל במקרר, בואו ננצל את השפע | אספנו חמישה מתכונים קלילים, צבעוניים וטעימים בטירוף, שכל אחד יכול להכין בבית – בלי תנור ובלי להסתבך: שייקים, קרטיבים, פיצות פרי – כאלה שאוכלים עם חיוך ומצלמים לפני (אוכל ומתכונים)
כשחום הקיץ לוהט, יש פרי זהוב שהופך את העונה לקצת יותר מתוקה: המשמש. הפרי הקטן והקטיפתי הזה הוא תענוג אמיתי, מפוצץ בטעם ייחודי שלוכד את תמצית השמש. אבל משמשים הם יותר מסתם פינוק טעים- הם מעצמה תזונתית ומרכיב רב תכליתי במטבח | גלו את יתרונותיו הבריאותיים של הפרי | נסו כמה רעיונות קולינריים עם משמש- בתאבון (אוכל)
בעידן המודרני, מטבחים וקינוחים הופכים לתחום שבו חשוב לאחד את הטעמים הטריים ביותר עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר והאמנות המופשטת ביותר. נציץ לעולם המרתק והמשתנה הזה ונגלה אילו טרנדים מובילים בתחום. (אוכל, סטיילינג)
הקינוח הדרום אמריקאי הזה הוא בעצם כמו פאי תפוחים, רק ללא בצק. ניתן לשלב אותו עם כל דבר: עוגת שוקולד / גבינה, פנקייקים, וופלים, דייסת קוואקר, גלידה ועוד. השתמשו בסוג התפוחים האהוב עליכם, זה לא באמת משנה. ותוכלו להשאיר אותם בקליפתם ולקבל מרקם פריך יותר (מתכונים, אוכל)
טארט ריבה מתוק, חמאתי, עשיר, עסיסי, לא שגרתי ועם כל זאת, עדיין פשוט להכנה. ניתן להגיש עם קצפת או גלידת וניל, אבל גם בלעדיהם הוא מושלם. כשמתחשק לכם לפנק או להתפנק בקינוח מושקע, מבלי לכלות שעות ארוכות במטבח, טארט הקרמבל הזה הוא בדיוק בשבילכם (מתכונים, אוכל)
הבריגדיירו הוא מעדן מסורתי שמגיע מריו דה ז'נרו - כדור שוקולד שנוצר בשנות ה-40 של המאה ה-20 ונקרא בהמשך על שמו של איש הצבא והפוליטיקאי שרץ לנשיאות, אדוארדו גומס. משמעותה של המילה "בריגדייר" היא איש המפקד על חטיבות בצבא. אישה שתמכה במועמדותו של גומס יצרה את הקינוח הזה ככלי לקידומו וקראה לו "doce de brigadeiro", או "המתוק של בריגדייר". הוא הפסיד בבחירות, אך הפופולריות של הפינוק הלכה וגדלה (מתכונים, אוכל)
גלידה מטוגנת החלה את דרכה הקולינרית במטבחים מקסיקניים ובעשור האחרון הפכה לנפוצה גם באיזור סין. הכנתה קצת מורכבת ומאיימת, אז בחרנו לדלג על כמה שלבים ובמקום זאת, אנו מצפים את כדורי הגלידה שלנו בפתיתי תירס חמאתיים ופריכים שקלויים בנפרד, כך שטעמה מטוגן, ללא הדרמה (מתכונים, אוכל)
זהו החטיף הטעים ביותר שהכנתי וטעמתי אי פעם, באחריות. אה, והוא גם הכי מסוכן, אסור להשאירו בבית, שמא יתחסל במהירות רבה מדי. משהו בשילוב הטעמים והמרקמים של מתיקות עם מליחות וקראנצ'יות עם רכות - הופך אותו לפשוט מושלם (מתכונים, אוכל)