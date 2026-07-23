האדמו"ר מלעלוב, השוהה בימים אלו למנוחה בעיר הקודש צפת, קונן אמש על חורבן בית המקדש בבית מדרשו השוכן בלב הסמטאות העתיקות • המוני תושבים ואורחים, ובהם רבים מהנופשים השוהים בעיר, נהרו למקום והצטרפו לאמירת הקינות • דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)
"עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם כִּי רָחַק מִמֶּנִּי מְנַחֵם מֵשִׁיב נַפְשִׁי הָיוּ בָנַי שׁוֹמֵמִים כִּי גָבַר אוֹיֵב" | 1956 שנה מאז חרב בית המקדש וכל שנותר ממנו לפליטה הוא הכותל המערבי של הר הבית - מקום ממנו לא זזה שכינה מעולם | כיכר השבת עם תיעוד מהמראות מאלפי המתפללים שבאו לבכות על חורבן הבית בכותל (חרדים)