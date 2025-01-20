כל הריח המשכר של סינבון חם, מערבולות קינמון וסוכר חום וציפוי גבינה שנמס על עוגה רכה - אבל בלי שמרים, בלי התפחה ובלי לגלגל אפילו שבלול אחד. וההפתעה הכי מגרה מחכה דווקא כשחותכים את הפרוסה הראשונה (אוכל ומתכונים)
לא תאמינו, אך מדובר באחת העוגות הטעימות והמיוחדות שיצא לי להכין לאחרונה. היא חורפית (מדויקת לסופ"ש הסוער שהולך להיות פה), מנחמת ומפנקת. סיפור העוגה התחיל בבית קפה בארה"ב, ביום גשום וקר. שם מלצרית חביבה הגישה לי אותה. כששבתי הביתה, ניסיתי אינספור פעמים לשחזר אותה ללא הצלחה, עד שזה קרה - ובגדול והרי היא לפניכם (מתכונים, אוכל)
עוגת הקינמון הזו מככבת במשפחתנו לפחות 20 שנה. לאחרונה נתקלנו בה בספר המתכונים שאמא הורישה לנו וגמרנו אומר להעבירה הלאה. כי למה שרק אנחנו נהנה? היא מושלמת כחטיף, כקינוח או אפילו כארוחת בוקר וכמובן, לצד הקפה של שבת בבוקר (מתכונים, אוכל)
פאי רועים, פאי פקאן, פאי תפוחים, פאי גבינה - כולם נפוצים, נאים וערבים לחיך, אך האם אי פעם הכנתם פאי קינמון? תנו לנו לנחש שהתשובה שלילית. ובכן, אצלנו אומרים: "תמיד יש פעם ראשונה" ולכבוד שבת יש לכם הזדמנות להפתיע את בני הבית ולהכין להם עוגה שהם טרם טעמו (מתכונים, אוכל)
לפאי פקאן יש מקום של כבוד כשזה מגיע לקינוחים. הוא לא מסובך להכנה, אך מרשים וטעים עם שילוב מדויק של מרקמים בין קלתית פריכה למילוי מתוק ודביק ופקאנים שמתפצחים בפה. מתכון לפאי פקאן וקינמון שתמיד כיף שיש בבית ומדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת הבצק (מתכונים, אוכל)
מאפה שמרים רך, אוורירי ומנחם עם מילוי מפנק במיוחד שטעים לחמם קלות רגע לפני הביס ולהתמלא באנרגיה מתוקה. מתכון לבריוש במילוי אגוזי פקאן וקינמון. לקבלת בצק נעים במיוחד, אנחנו מתפיחים אותו במקרר למשך הלילה, אך יש גם אפשרות לקיצור תהליכים (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מתכון קליל לגלידה ביתית מתוקה בטעם תפוח עם טאצ' של קינמון וזילוף של דבש שמשתלב נהדר עם הכל. הוסיפו ריבועי בצק עלים אפויים עם אבקת סוכר בזוקה מעל ויש לכם קינוח מושלם לראש השנה (מתכונים לראש השנה, אוכל)
בשבת שאחרי הפסח נהוג לאפות חלת מפתח כסגולה לפרנסה, ואם כבר סגולה, למה לא להמתיק אותה עוד קצת? בלוגרית האוכל והצלמת אושרית אברג'יל עם מפתח מתוק במיוחד שעשוי מסינבונים אישיים - שבלולי שמרים במילוי קינמון וזיגוג שוקולד לבן חלומי (מתכונים, אוכל)