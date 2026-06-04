מבקר המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, בביקורת מוזיקה על אלבומו החדש של הזמר יניב בן משיח - "חלפו השנים" | האם המהפך שעבר יניב בן משיח השפיע על האלבום? והאם מדובר באלבום לחובבי המוזיקה המזרחית בלבד? (מגזין מוזיקה)
כתב אישום מזעזע שפרסמה היום הפרקליטות מתאר הרגעים במהלכם ניסתה כלה לרצוח את חמותה באמצעות הטבעתה בחוף הים | בכתב האישום מתואר כי הכלה ניסתה להטביע למוות את חמותה חולת האלצהיימר בזמן שהלכו לטייל בחוף הים (חדשות)
אלפי חסידי צאנז נרגשים מלראות את התיעוד המיוחד של מורם ורבם, האדמו"ר מצאנז, מתאבל על חורבן ירושלים במעונו שבקיסריה, שם שוהה למנוחה בימים אלו | ברגעים מרגשים אלו, נצפה האדמו"ר כדמות דיוקנו של אביו הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': התחקירן מציג את המציאות העצובה, פינת היסטוריה על הקיסר השחצן, התרוץ ההזוי של הנהג שנתפס בשלילה - וגם: הסיבה המטרידה לכך שצה"ל לא יוצא מלבנון ועוד שלל חדשות, פינות ומידע חשוב (דבר ראשון)
בהודעה רשמית של משרד המשפטים במענה לכתבים, הודיע משרד המשפטים על כוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים כנגד ארבעת החשודים בשיגור פצצות התאורה לעבר מעון ראש הממשלה בקיסריה: "שניים מהם יואשמו בשיבוש הליכים" (חדשות, משפט)
פרטי חקירת אירוע הירי לקיסריה הותרו היום לפרסום | בכיר ביחידה להב 433 התבטא כי מדובר באחת מהפרשיות החמורות בתולדות המדינה | פצצות התאורה שנורו היו פגי תוקף, והם נאספו ע"י תא"ל במיל' עופר דורון, ששמו הותר לפרסום רק אתמול (משטרה)
הותרו לפרסום שמות שלושה מתוך ארבעה חשודים במעורבות בהשלכת פצצת התאורה לכיוון ביתו של ראש הממשלה בקיסריה | תא"ל במיל - עופר דורון, אמיר שדה ואיתי יפה | דורון הוא אחד מסרבני הגיוס שהתפרסמו בשנה שעברה במחאה נגד הרפורמה המשפטית, הוא הודח מחיל הים בהחלטת האלוף (חדשות, בארץ)
לאחר האירוע החמור במוצאי שבת האחרון, בו נורו מספר פצצות תאורה לעבר ביתו של ראש הממשלה בקיסריה, יש מי שמסמן את האחראים | על פי דיווח ב'וואלה', נתניהו שוקל את פיטורי ראש השב"כ בשל ה"כשל האבטחתי עליו ועל בני משפחתו" (פוליטי, מדיני)
הותר לפרסום כי שלושה חשודים נעצרו בחשד לירי פצצות התאורה לעבר בית ראש הממשלה נתניהו בקיסריה | בית המשפט הטיל צו איסור פרסום על פרטי החקירה המשותפת של שב"כ והמשטרה | הנשיא הרצוג: "אירוע חמור ומסוכן ביותר, ואני מגנה אותו בתוקף" | ראש האופוזיציה לפיד: "מגנה בכל תוקף אפשרי" שר הביטחון כץ: "חציית כל הקווים האדומים" (אקטואלי)
במהלך מחאה נגד הממשלה ליד בית משפחת נתניהו בקיסריה נורו פצצות תאורה לעבר מעון ראש הממשלה שנחתו בחצר הבית | השב"כ והמשטרה רואים את האירוע בחומרה ונפתחה חקירה משותפת במטרה לזהות את המשליכים ולהביאם לדין (חדשות, בארץ)