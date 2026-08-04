הקיץ בשיאו: גל החום הכבד נמשך ומוביל לטמפרטורות גבוהות מהרגיל, אך המפות המטאורולוגיות מבשרות על שינוי באופק. מה צפוי ביומיים הקרובים ואיך תיראה ההקלה המיוחלת בסוף השבוע? כל הפרטים על המגמה החדשה והטמפרטורות בערים המרכזיות (מזג האוויר)
גל חום קטלני שובר שיאים היסטוריים בכל רחבי הגלובוס, משבית ערים שלמות וגובה מחיר כבד בחיי אדם | בעולם שבו פסי רכבת מתעקמים והחשמל קורס, המדענים מזהירים: זוהי רק ההתחלה של המציאות החדשה שלנו (חדשות בעולם)
לילות קיץ חמים ולחים לא רק מקשים להירדם - הם משנים את הדרך שבה הגוף שלך באמת נכנס לשינה עמוקה.
מחקרים מראים שגם כשהחדר ממוזג, מנגנוני הקירור הטבעיים של הגוף נפגעים - והשינה הופכת שטחית יותר בלי שתשים לב.
התוצאה: אתם מתעוררים עייפים, כאילו לא ישנתם בכלל, למרות ש”על הנייר” הכול נראה תקין (בריאות)
השרב הראשון כבר כאן והחום מציק; במקום להיכנע לחום המעיק, הגיע הזמן לחשוף את הסוד ששמור לברים של מלונות היוקרה: המרקם הקטיפתי והקפוא שפשוט אי אפשר להשיג בבית.
גילינו את הטריק שיהפוך את הבלנדר שלכם למכונת קסמים שמוציאה שייק מושלם, סמיך ומצנן תוך פחות מ-60 שניות | הנה 5 מתכונים לשייקים הכי טעימים שתטעמו הקיץ - אלו שיגרמו לכם לצחוק על ה-40 מעלות שבחוץ (אוכל ומתכונים)
העולם קופא בסופות שלגים – ואוסטרליה נשרפת בגל חום קיצוני שמנפץ שיאים ומעמיד מיליונים בסכנת חיים. מ- 50 מעלות בצל ועד לילות טרופיים חונקים: כך נראה סיוט אקלימי חסר תקדים שממחיש עד כמה כדור הארץ יוצא משליטה. (חדשות בעולם)
מזג האוויר בישראל משתנה: היום (חמישי) תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, שיחלו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וצפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז. הגשם הראשון יתמעט בהדרגה וייפסק עד הערב. עם זאת, בסוף השבוע תחול עלייה מחודשת בטמפרטורות, ועומס החום יכביד שוב באזורי המזרח ובפנים הארץ (בארץ)
על פי התחזית, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, חם ולח לאורך מישור החוף. בימים שלישי ורביעי מזג האויר יהיה ללא שינוי ניכר | ביום חמישי תחול עליה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום, יעשה חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, הביל במישור החוף (התחזית)
על פי התחזית, היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, והן תהיינה קרובות לממוצע לתקופה | מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות סביב הממוצע העונתי (התחזית)
ימי הקיץ הגיעו ואיתם המזון המקולקל, כיצד זה שחום הוא גורם קילקול וקור שימור? מה ניתן לעשות כדי לשמר את המזון לזמן רב יותר גם בימים חמים וללא מקרר? ומה יכול לגרום למקרר שלכם לעבוד פחות טוב? ההסבר המדעי וטיפים שימושיים (בריאות)