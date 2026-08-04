כיכר השבת

עוד כתבות על קיץ:

קיץ חם לוהט

||
4

מתכון לסוף הצום

||
6

מזג האוויר

|

וזו רק ההתחלה

||
22

עייפות משתקת

|

מרקם קטיפתי

||
2

נמסים מחום

||
5

כמה זמן זה יחזיק?

|

עצות מועילות ופשוטות

||
8

תחזית מזג האוויר

|

התחזית המלאה

|

לרגל הימים החמים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר