הרב יוני אליצור התארח אצל ישראל מאיר בפודקאסט 'פרוזדור' וסיפר על דרך החיים הייחודית שלו ועל תחילת דרכו בעולם הקירוב | וגם, על הרצון של הדור הצעיר - "אנשים רוצים לחזור בתשובה, לא שיחזירו אותם" | "לקום בבוקר ולהבין שאין לך בשביל מה לקום - זה לפעמים יותר גרוע מלא לקום בכלל" • צפו (פודקאסט)
הוא גדל בבית מסורתי, כמעט סגר את שיעור הדגל שלו בגלל ייאוש - ורק תלמיד אחד הצליח למנוע זאת | הרב ישראל כנפו בריאיון מיוחד לתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו, חושף את כל סודות הקירוב, ומגלה מה הוא באמת חושב על מה שקורה היום בציבור החרדי? | וגם, הגויים שלומדים גמרא, חדירת ה"מותגים" למגזר החרדי והנשק הסודי לחינוך ילדים ● צפו בריאיון (אולפן כיכר)
היום בתוכנית: הרב מאוהל התפילה בראיון מעצים על החטופים | תיעודים שהותרו לפרסום מלבנון | מה הסיכוי שהאסטרואיד YR4 יפגע בכדור הארץ ואיזו מדינה תושמד | האם עיר התורה הופכת לעיר הפשע ומי לא הסכים להתראיין בנושא? | וגם, האם חייבים לסמן מחירים? (חדשות היום)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון', הגיע הרב דודי מרקוס מקים בית הכנסת 'מסוף הארזים' בירושלים לשיחה מרתקת | כיצד מפנייה קטנה הוא יצר הזדמנות לנקודה של ידיישקיט וקירוב הכוללת אפילו עמדת הטענה לשיעורים, תפילין ושיעורים | החלום שלו והמתיחות עם הרב הגדול (דבר ראשון)
היום בתוכנית: דובר מנהלת החטופים, הנעדרים והשבים על השלב הקשה ביותר בעסקה | רב מסוף האוטובוסים בראיון רציני ומצחיק | חזאי התוכנית בעדכון סופי וחד משמעי בעניין השלג בירושלים | אש באולפן סביב החוק החדש | וגם, הטיפש שגרם למות של ראם נדיר (דבר)
דווקא מתוך השבר הגדול קם וצמח לו החיבור הבלתי הגיוני | הרב אריה סירוקה בריאיון מרגש וסיפורים מטלטלים על האור והקירוב | המשפחה שנמחקה והתגובה המרגשת | הקיבוץ, שביקשו יומיים לפני יום כיפור מניין בהפרדה | הקיבוצניקית שבכל נדרי הגיעה לבית כנסת ובבוקר נסעה להפגין נגד המניין בהפרדה בתל אביב | ריאיון של גלות וגאולה | צפו (עבודה שבלב)
כאשר אנחנו רוצות להשכיל ולהבין דבר כלשהו אנחנו 'הולכות' ללמוד. הצווי בפרשת 'בא' הציווי הוא 'לבוא'. כאשר אנחנו רוצות לגעת בתוכן, להעביר מסר ולקיים את השליחות שלנו אנחנו צריכות לבוא * מירי שנאורסון והווארט השבועי מפרשת השבוע (יהדות)
מיזם מבורך בכפר-חב"ד: הנהלת "בית 770" בכפר בשיתוף עם בית-חב"ד רמת-גן יזמו מפגש מרתק בין בני-נוער מרמת-גן לבני גילם מכפר-חב"ד. בני-הנוער מרמת-גן חברים בקבוצת "יהודה וישראל", הפועל מטעם בית-חב"ד רמת-גן בראשות השליח הרב מוטי גל. תבנית המפגש כלל משחקי חברה אשר נועדו להוריד מתחים וליצור אוירה נינוחה ונעימה