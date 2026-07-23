בסרטון מפורט, מורן פינטו מלמדת איך מכינים קיש מהבסיס עם שלושה מילויים שונים: פטריות, ברוקולי או בטטות. מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת קיש - ואתם תחליטו אם להכין אותם בגרסה אישית או פאי גדול (מתכונים, אוכל)
אחת ולתמיד: הנה מתכון מקטגוריית "לגזור ולשמור" להכנת בצק פריך שמתאים כבסיס לפאי וקיש מתוקים ומלוחים כאחד. המתכון מתאים ל-2 קלתיות וניתן להכפיל כמויות - הבצק נשמר היטב בהקפאה למשך חודשים! פשוט מפשירים במקרר לילה לפני השימוש (מתכונים, אוכל)
ביסים קטנים, חמודים וטעימים שמוכנים תוך חצי שעה ונהדרים כארוחה מהירה ומפנקת לבוקר, רגע לפני שיוצאים לפיזורים בין מוסדות הלימוד לעבודה. ולא, אתם ממש לא צריכים לעבוד על בצק לקלתית. במקום, יש לנו טריק מעולה (מתכונים, אוכל)
הטארטלט הצרפתי הוא קיש אישי וחינני במיוחד, מרשים במראהו, אך לא מסובך כלל להכין אותו. במתכון הזה הטארטלט ממולא חצילים קלויים וגבינות, אך המלית ניתנת לגיוון ואם זה תלוי בכם, השמיים הם הגבול (מתכונים, אוכל)