דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
השבוע בתוכנית: סרטוני אומנות מרהיבים |כמה חלבון אתם באמת צריכים ביום והשקר הגדול של תעשיית המזון | פירמידת הצרכים של מודיעין עילית | המקום בו פגיעה בגמל נחשב יותר מאישה | בנט והשקרים שלו | מלכודת ה-400 קלוריות | יצירת אימפרסיוניזם ואיזה קמפיין מנסה להציל את בחורי הישיבות בבין הזמנים? (דבר השבוע)
ג'ימי הוריד עשרות קילו בתחרות ענק, חוקרים שעקבו אחרי התהליך גילו משהו מטורף על הגוף האנושי | למה חילוף החומרים שלכם צונח דווקא כשאתם מתאמצים הכי הרבה? | האם כוח רצון הוא באמת המרכיב החסר, או שפשוט שיקרו לנו? | "ונשמרתם" בגרסת הצלחת: איך מנצחים את הביולוגיה בלי להפסיד את העונג שבת? (מגזין כיכר)
הוא היה בחור ישיבה ירושלמי שהתנשף בעליות של רמות, עד שקיבל החלטה גורלית |הקושי, המסע והטעויות עליהם שילם מחיר בריאותי | הסוכריות על מקל שאכל שהצילו את המצב | כיום, הוא מדריך כושר שמנגיש את עולם הבריאות | למה חרדי ממוצע אוכל מעל 20,000 קלוריות בסופ"ש והאם האימון יגרום לכם לרדת במשקל (לא ולא) | תהיה בריא
העולם מלא במוצרי דיאטה ומכוני כושר, אך האנושות חולה ושמנה מאי פעם. הרב יובל אשרוב, מומחה לבריאות טבעית ומייסד מרכז "בסוד הדברים", מתארח באולפן של אלי גוטהלף ומסביר מדוע ספירת קלוריות היא טעות, למה חלב פרה נועד רק לעגלים ואיך ששת השבועות הקרובים יכולים לשנות לכם את החיים. (כיכר FM)
הוא מזהיר מפני רזים שמנים, מסביר למה הקפה ההפוך שלכם שווה לארוחה שלמה וחושף את ארבעת עמודי התווך של הבריאות שכל אחד חייב להכיר • וידאו-קאס חדש של משה מנס עם כל המומחים המובילים בתחומי התזונה הכושר גוף ונפש • והפרק הראשון עם עדי מגד, תזונאי קליני ומומחה ל'קיטו', שבריאיון מקיף מסביר: הזדקנות היא למעשה איבוד מסת שריר – אפשר לעצור את זה | צפו/האזינו (דבר ראשון)
עם ישראל כולו באבל, עדכונים מהטבח הנורא | חוקר הכבאות בהנחיות ואזהרות לקראת הדלקת הנרות | הרב מוטקה בלוי על מרן הרב שטיינמן זצ"ל | למי הרב היה קם והסיפור המרגש שנחשף כאן לראשונה | מציאות מסוכנת: מי הצית את המזגן בסלון (VOD)
יותר ממחצית האנשים שעושים דיאטה מעלים את כל המשקל בחזרה תוך שנתיים |למה זה ככה ואיך אפשר לנצח את הסטטיסטיקה | הדרך לשרוף קלוריות גם כאשר אתם ישנים | מה עושים עם אכילה רגשית והכלי העוצמתי לשיפור הבריאות (בריאות)
מחקר חדש שנערך באוניברסיטת וירג'יניה מגלה כי פעילות גופנית אינטנסיבית משפיעה משמעותית על הורמון הרעב 'גרלין' וגורמת לתחושת שובע במהלך היום | אצל מי נמצאו התוצאות הטובות ביותר, וגם מה אפשר לאכול כדי לשרוף קלוריות?. (בריאות)