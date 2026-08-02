הוא נחשב ליורש ההון הגדולים בקליפורניה, אבל במקום ליהנות מהאחוזה שלו, הוא בחר להפוך את חייו של החרדי השכן לסיוט מתמשך | סרטוני האימה מהמרפסת שזעזעו את ארה"ב חושפים את הפנים המכוערות של השנאה בלב השכונה היוקרתית ביותר (חדשות בעולם)
עובד המלון שפוטר לאחר שתועד מציק באנטישמיות לזוג תיירים ישראלים, פתח קמפיין גיוס המונים באתר - והצליח לגייס בתוך זמן קצר למעלה מ-13 אלף דולרים מתומכים פרו-פלסטינים | בעוד הפיטורים עצמם והסרטון הוויראלי כבר הספיקו לעורר סערה נרחבת, העובד מנסה כעת למנף את הפרשה לטובתו האישית, כשהוא מציג את עצמו כקורבן שפוטר "בגלל שדיבר נגד רצח עם" ומכפיל את המסרים האנטי-ישראליים שלו ברשת (בעולם)
צעירה בת 22 מקליפורניה, הנאשמת ברצח כפול בעקבות נהיגה בשכרות שהובילה לתאונת דרכים קטלנית, לאחר שפגעה בעוצמה ברכב הסעות שבו שהו בני זוג שחזרו מחגיגות, עוררת סערה לאחר שנחשפו הציטוטים שלה מול השוטרים מיד לאחר האירוע (משפט בעולם)