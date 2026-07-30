כיכר השבת

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ביטויים קשים

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2

שאלות בפרשה

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נושא בהלכה

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הופכים דף

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פרשת השבוע

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הדרך לחיים טובים

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ירד נמוך מאוד

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9

"לא היה מודע"

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6

צעקות, כיבוי מזגן ויריקות

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65

תופעה שחוזרת שוב ושוב

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113

ואת מי השוטרים עיכבו?

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26

ליארצייט של רמ"מ

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11

האיומים על משפחת קנייבסקי

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80

"חוששים מפגיעה"

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124

צפו בנסיעת האימה

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117

בתחנת המשטרה

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8

המשטרה תיעדה

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191

ההסכם עם האמירויות

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15

כיכר השבת
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