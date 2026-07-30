סערה ברשתות החברתיות בעקבות דו"ח תנועה שגרתי הסתיימה בפסיקה דרמטית בבית המשפט, לאחר ששוטרת תנועה שהושפלה בביטויים קשים ופוגעניים הגישה תביעת לשון הרע נגד נהגים, וזכתה בפיצוי כספי משמעותי שמוכיח כי לבריונות מילולית ברשת יש מחיר כבד (חוק ומשפט)
מה פירוש הברכה 'בשבעה דרכים ינוסו מפניך'? מדוע הרבתה התורה בקללות? וגם, למה הספרדים והאשכנזים לא מתחילים יחד סליחות? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת • צפו (יהדות)
פרשתנו,
בלק,
אנו קוראים על חומרת
‘הקללה’ שחלילה רצה בלעם להמית על ישראל
| מדוע
אסור לקלל איש מישראל והאם דברי קללה אכן
יכולים ח"ו
לחול על המקולל? וגם, המקור למשפט העממי "מי שאומר על אחרים הוא בעצמו" (יהדות ואקטואליה)
במסכת סנהדרין דף מ"ט
עסקנו השבוע במקרה של קללת חינם |
האם מדברי הגמרא יש לנו
מקור למאמר הילדים:
“מי שאומר על אחרים
הוא בעצמו"?
| ומדוע לדעת המהר"ל
קללת חינם שבה אל המקלל כלעומת שבאה?
| וגם מי הוא הנביא שלא
היה מורא הוראת שעה?
(יהדות,
הדף היומי)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת בלק, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, הרי בלק ביקש מבלעם שיקלל את ישראל, מדוע לא ביקש ממנו שיברך את עמו - מואב, שעם ישראל לא יזיק להם? מי בירך את בלק, שיהיה מלך מואב? | וגם, מהי הסיבה שבלק רצה שבלעם יבוא לקלל את ישראל מקרוב, ולא הסתפק בקללה מרחוק? | צפו בשיעור מרתק (חסידים)
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ניצל את הופעתו בכנס גיוס כספים בעיר סן פרנסיסקו שבקליפורניה כדי לקלל באופן פומבי ונמוך למדי את נשיא רוסיה פוטין | מדובר באמירה שחורגת את כל הכללים הדיפלומטיים המקובלים גם מול אויבים לאור חריפות הדברים | עוד דיבר ביידן על טראמפ והשווה אותו ל"זן אחר של חתולים" והתבקש שלא לפגוע בחתולים באמצעות ההשוואה (בעולם)
נוסעי האוטובוס מירושלים לאשדוד נאלצו לעבור השפלות מטעם הנהג והמבקרים, שכללו יריקות, צעקות ועוד | "השוטרים נבהלו שקרה פיגוע", מספר נוסע בשיחה עם 'כיכר השבת' • בחברת אגד מגיבים לטענות הקשות: "מתחקרים" (תחבורה)
אם
חשבתם שראיתם הכל על נהגים אלימים ומסוכנים של חברת 'קווים' – מתברר כי אין גבול
לחוצפה והחברה ממשיכה לשתוק למול התנהגות הנהגים • הפעם, זה קרה בנסיעה מביתר לירושלים | הנוסע מתאר ל'כיכר השבת' את רגעי האימה: "הנהג התחיל לקלל ולגדף, בלי בושה – מול המצלמה", ואף הגדיל לעשות כשהחל לסמן תנועות מגונות • ומה מגיבים בחברה? כרגיל - אותה תשובה: "הנושא ייבדק" (תחבורה)
ביום חמישי האחרון יצאה כיתה של תלמידים חרדים מירושלים לטיול בעיר עכו, וזכו לאיפה ואיפה בהתנהלות השוטרים, מול ילדים ערבים שיידו אבנים לעברם | בדרך חזור מחוף הים אל האכסניה, הם 'זכו' לצפירות, נאצות וזריקות אבנים - כשהשוטרים מסביב אינם עושים דבר | ומה קרה כשאחד הילדים החרדים "זרק" מילה? (בארץ)