סמוך לגדר המערכת משם חודרים שוהים בלתי חוקיים לישראל, נהג רכב פגע בשוטר, תחילה דווח כי ישנו חשד לפיגוע, אך כעבור דקות התברר כי הנהג נמלט מכיוון שהיה ככל הנראה ללא רישיון |"פסול לנהיגה נעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שפגע בשוטר במהלך פעילות אכיפת תנועה באזור עטרות, נמלט מהמקום ונעצר בתום סריקות נרחבות" (חדשות בארץ)
שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכו הבוקר עד שהם אותרו (חרדים, בארץ)
לפני כשבועיים, הגיעה למעבר קלנדיה שבעוטף ירושלים מחבלת פלסטינית, תושבת קלנדיה בת 17, כשהיא עטופה בדגל ארגון הטרור חמאס וניסתה לדקור חיילים, בחסדי שמיים היא נוטרלה והיום צפויים בפרקליטות הצבאית להגיש נגדה כתב אישום (חדשות)