לאחר קביעת השופט סולברג כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מטעם כל קהילה שיעמדו מחוץ לקלפי ויתעדו מי מהקהילה הגיע להצביע ומי לא, וכך יהיה ניתן שוב להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים (חרדים, פוליטי)
לאחר שוועדת הבחירות ושירות התעסוקה הודיעו על גיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות, ב”כיכר השבת” ביקשו לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם יוכלו להשתלב בתפקידים. בוועדת הבחירות השיבו כי אינם גוף אכיפה וכי מי שעומד בתנאי הכשירות הקבועים בדין רשאי להתמנות לתפקיד (בארץ)
אם גם אתם פעילים ביום הבחירות בקלפי, כעובדים או כמשקיפים, זה הזמן שלכם ללמוד איך לדבר עם הפעילים והעובדים השונים, שלראשונה פוגשים באחיהם החרדי | הרב אלי לינקר מעניק מניסיונו שורת עצות זהב, טיפים וכללי תקשורת מקרבת שיעצימו את השהות המשותפת בקלפי (חרדים)
6,578,084 בעלי זכות בחירה יוכלו לממש את זכותם ולהצביע מחר - בבחירות לכנסת, ב-13,685 קלפיות; מה השינויים, היכן יצביעו חולי קורונה ומבודדים, מתי יפורסמו תוצאות ומה ההליך אצל נשיא המדינה עד להרכבת הממשלה? 'כיכר השבת' עם המדריך המלא (פוליטי)