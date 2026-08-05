כיכר השבת

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רדיפה מכוונת?

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"זכות בסיסית ודמוקרטית"

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הצבעה בצל המלחמה

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אחרי ההודעה אמש

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1

אחרי 5 סבבים

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2

בואו ללמוד איך לדבר

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5

הראשונים להצביע

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3

הפריימריז בליכוד

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לקראת הפיזור

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2

ערב החג, בבירה

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4

חשש לזיופים

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תוצאות מפתיעות

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4,076 קולות

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מתעדכן

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צפו בהנחיות לבחירות

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הפרובוקציה היומית

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עושה סדר בשמועות

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"נוהל טוהר הבחירות"

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כיכר השבת
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