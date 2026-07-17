רגע לפני אסון: תושב העיר בני ברק נכנס הלילה עם רכבו הפרטי לעיר הפלסטינית קלקיליה, התושבים המקומיים זיהו את הישראלי והחלו להתקהל סביבו בסכנת חיים ממשית | כוחות המנהל האזרחי והמת"ק הוקפצו במהירות, העניקו לו הגנה ושלפו אותו מהמקום ברגע האחרון | גורמים המעורים בפרטים מזהירים מפני התופעה המדאיגה: "אנשים שמים את נפשם בכפם ומזמינים אסון מר" (חדשות)
כוחות המנהל האזרחי חילצו אזרח ישראלי מהעיר קלקיליה, שנצפה מסתובב במרחב העיר - תוך סיכון ממשי לשלומו | נסיבות כניסתו לעיר מתוחקרות והמקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל | במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק (צבא)
כלי טיס של חיל האוויר חיסל מחבל שהיה פעיל במטה הייצור של חמאס | כוחות אוגדה 162 חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים בקרבות מטווח קצר ובתקיפות מהאוויר ברפיח | מנהרה באורך של 500 מטר הושמדה | ליד נצרים חוסלו עשרות מחבלים (חדשות)
כוחות הביטחון קיבלו מידע קונקרטי וממוקד על המחבל שביצע את פיגוע הירי אתמול (שני) בקלקיליה | למרות המחסומים שנפרסו בשטח, המחבל התחמק וביצע את פיגוע הירי בו נפצע קשה אזרח ישראלי | הערכה בקרב החוקרים שהמחבל קיבל מידע מוקדם שסייע לו לבצע את הפיגוע (חדשות, בארץ)