הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)
בעקבות העיסוק באיסור תולעים בפרשת השבוע, נראה את מחלוקת הפוסקים מתי פרי או אורז נחשב מוחזק בתולעים, ויש צורך בבדיקה לפני אכילתו | האם התולעים שנמצאו לאחרונה בדגים מותרים באכילה ומה עושים כאשר ההלכה סותרת את המדע? (פרשת השבוע)
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
בפעם הראשונה חברו יחד ארבעה מרכזי כיוון: ירושלים, ביתר עילית, מודיעין עילית ובית שמש ליריד תעסוקה ענק משותף בירושלים שנערך במסגרת שבוע התעסוקה החרדי | מאות מסלולי לימוד, עשרות מעסיקים ושורת הרצאות מרתקות הפכו את היריד לחממת תעסוקה שטרם נראתה בציבור החרדי (חרדים)
לפי דיווח של חדשות 12, נתניהו אישר הכנסה של משאיות קמח מישראל לרצועת עזה, שיועברו מנמל אשדוד למעבר כרם שלום ויספיקו לחצי שנה הקרובה • בסביבת רה"מ טענו כי לא התקבלה החלטה בנושא אך הדבר התגלה לחברי קבינט המלחמה בעקבות ביקורו של שר החוץ של ארה"ב בישראל (חדשות)
עיריית ירושלים בחרה את עמותת קמח (קידום מקצועי חרדי) להפעלת המרכז החדש להשמת חרדים בשוק העבודה בירושלים. המרכז יוקם בהשקעה של כ- 48 מיליון ₪ וייפתח בתוך 3 חודשים. המרכז יטפל בכ- 4000 איש בשנה, יבוצעו בו כ- 1500 השמות בשנה, יינתנו תמריצים למעסיקים להעסקת חרדים. ראש העיר ירושלים ניר ברקת: "שילוב חלק גדול יותר מהמגזר החרדי בשוק התעסוקה בירושלים יהווה בשורה של ממש לתושבים ולעיר עצמה" (חדשות, חרדים)