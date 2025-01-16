בג"צ טרק את הדלת על האצבעות של ש"ס | יהודה אבידן חושף: כך בג"ץ פסל את הילולת מרן | סוער בקמניץ: האם הישיבה תחרוג לראשונה ממחזור הלימוד? | יממה לאחר הסכם השלום עם גור - נחתמה מגילת היסוד למרכז 'פני מנחם' | ראשי ישיבת סלבודקה בסדרת ביקורים בישיבות מיר (מעייריב)
"שלא יעשה שטויות" - המסר של ראש הישיבה לראש הממשלה | קמניץ סוערת: ה"חיזוק" הוכיח את עצמו, וה'אלטערס' מתארסים | ההיערכות בפולין: אלפים צפויים לשבות בדינובב | מעלליו יתנכר הנער: נכד האדמו"ר סיים מסכת בבר המצווה | מנהיג ה'פלג' והגאב"ד עלו לציונו של הגר"א דויטש (מעייריב)
תיעודים בלעדיים מהביצוע המרגש לשיר שכתב ראש הישיבה והולחן ע"י הלל פלאי | האירוע הביזארי שהתרחש בישיבה והוקרן במהלך תוכנית הקעמפ של קמניץ | הטרנד של בחורי הישיבות במהלך הקעמפים | מכתב הרבנים נגד ישיבת בעלזא - נורוק | ההספד של המנהיג הליטאי למנהיג הספרדי (מעייריב)