האם מותר לעסוק בקבלה מעשית גם כיום? ומה עומד מאחורי הקמעות, עין הרע, הכישופים והדיבוקים? | בפרק חדש של "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון "המאור", מציג כתבי יד נדירים של הרמ"ק, האדר"ת ומרן הבית יוסף, חושף את הסיפורים שמאחורי אלפי הספרים ונכנס גם אל עולם הקבלה המעשית • צפו בריאיון המלא (יתגדל ויתקבל)
לפני ימים ספורים רגש עולם הארכיאולוגיה המקראית עם פרסומו של ממצא קדום מאוד, אשר בו כתובת חידתית בכתב פרוטו-כנעני • על קמע מעופרת נמצא שם השם המפורש לצד רצף קללות חמורות • מה פשר כתב החידה הזה? (מעניין)
סערה בעולם הקבלה. המקובל רבי בנייהו שמואלי בהתבטאות קשה על מפיצי קמע בשמו של המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל: "כל מי שאומר שיש לו קמיע של הרב שרעבי - הוא אדם שלא דובר אמת ומנצל תמימות של אנשים בשעת מצוקה". פרסום ראשון ב'כיכר השבת' (יהדות, אקטואלי)