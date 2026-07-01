היזם החרדי ואיש העסקים רונן גנון חתם על רכישת השליטה בחברה הציבורית המחזיקה במותגים : ACE, אוטודיפו, ביתילי ואורבן, למעשה 72.3% ב-173 מיליון ₪, על פי שווי חברה של כ־238 מיליון שקל, השלמת העסקה כפופה לאישור הממונה על התחרות. בהמשך צפויה לחבור רשת זול סטוק, שבה מחזיק גנון 50%- מהלך שעשוי ליצור קבוצת קמעונאות עם פדיון משולב של כ־1.7 מיליארד שקל וכ־155 חנויות בפריסה ארצית (כלכלה)
בקשה לתביעה ייצוגית בהיקף ענק של 240 מיליון שקל חושפת טענות חמורות נגד ענקית המזון הצרפתית: המבקש טוען כי הרשת מקפידה על טריות בלב המרכז, אך מפקירה את הלקוחות בערים אחרות עם מוצרים מסוכנים למאכל – כולל מזון לתינוקות שפג תוקפו לפני חודשים (חוק ומשפט)
פסיכולוג מומחה על עשה ולא תעשה והתמודדות נכונה עם בשורות קשות | ראש מחלקת התחקירים בצינור על כתב התביעה של רשות התחרות | דוקטור צחוק על איך צוחקים למרות הקושי | למה ראש עיריית תל אביב מזהיר מפני האייפונים ודוימיו | מניפולציות המחירים (דבר)
עם תחילת השנה הכלכלית החדשה - אין לממשלה שום בשורה להציג לאזרחים הפשוטים | הנטל הכלכלי, שגם ככה הכביד בתקופת המלחמה, קרוב לקטסטרופה במונחים ישראלים וגל ההתייקרות במשק כבר מזמן פרץ את הגבולות הסבירים | אז כמה זה הולך להכביד עלינו? ומה הסכום הממוצע הנוסף ממנו תצטרך משפחה בישראל להיפרד כבר בחודש הבא? | תמונת מצב (כלכלה)
מתחרה חדש בשוק הקמעונאות החרדי: רשת המזון ´מחסני כמעט חינם´ מודיעה על התאמת החנויות לציבור החרדי. בימים אלו יוצאת הרשת בקמפיין פרסומי - בעלות של רבע מיליון שקלים, במסגרתו יציעו חנויות הרשת שלל מוצרים נרחב בהכשרי בד"ץ, ו"במחירים חסרי תקדים" (שיווק)